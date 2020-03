OKO 4.500 ZAPOSLENIH MOZZARTA NE MORA DA BRINE ZA SVOJE RADNO MESTO

Posle donacije DESET respiratora zdravstvenom sistemu Srbije, opremanja sigurnih kuća televizorima, opremanja prostorija za smestaj bolesnika u Nišu, u kompaniji Mozzart ističu da je jedan od prioritet i - sačuvati radna mesta i obezbediti egzisteniciju za svoje radnike, koji su svih ovih godina uspešno gradili svoju kompaniju i koji je već dugo održavaju na samom vrhu.

S obzirom na to da je, zbog prirode svog posla, u velikoj meri zavisna od sportskih događaja, koji su suspendovani zbog pandemije virusa korona, jasno je da je da regionalni lider u priređivanju igara na sreću trpi značajne finansijske gubitke, sa padom prometa od 90 odsto, kako kažu u ovoj kompaniji. Ali, ni to nije sprečilo jednu od najuspešnijih srpskih firmi da nastavi da se ističe u humanitarnom radu, ostajući tako uz svoj narod i državu i u najtežim trenucima.

- Najvažnije od svega nam je, pored toga sto pomažemo nasoj državi i zdravstvenom sistemu koliko mozemo, što dajemo sve od sebe da sačuvamo sva radna mesta. Mozzart ima oko 4.500 zaposlenih u sistemu. Zaposleni su naš najvažniji resurs, od bezbednosti njih i njihovih porodica zavise u velikoj meri i naši budući uspesi na tržištima širom sveta na kojima poslujemo. To znači da cemo plate isplaćivati redovno, u punom iznosu i svim silama ćemo se truditi da tako i ostane, a prinudni odmori i otpuštanja – nisu opcija. Mozzart stoji iza svojih zaposlenih, zajedno činimo veliku porodicu u kojoj je svaki pojedinac doprineo izdizanju i odžavanju kompanije na liderskoj poziciji - poručila je Koviljka Lončar, generalna direktorka kompanije Mozzart.

Interesantno je da je kompanija Mozzart među prvima koje su reagovale na loše vesti prvo iz Kine, potom i iz evropskih zemalja. Zaposleni su pre više od mesec dana dobili uputstva kako treba da se ponašaju kada virus korona stigne u našu zemlju, svi koji mogu da obavljaju svoj posao od kuće prestali su da dolaze na posao i time su doprineli smanjenju mogućnosti širenja pandemije. Svima njima obezbeđeni su laptopovi, internet i sve ostalo što je potrebno za nesmetan rad u kućnim uslovima.

Ovaj privredni gigant se više od decenije ističe se po svom društveno odgovornom poslovanju, uz laskavi epitet generatora srpskog sporta, posle niza akcija koje su preduzeli za pomoć širokoj društvenoj zajednici, a sa društveno odgovornim akcijama ne prestaju ni u doba pandemije korona virusa, koja je blokirala sport, samim tim i njihovo poslovanje.

"Mi smo domaća kompanija, koja skoro 20 godina posluje u Srbiji. Logično je i prirodno da u uslovima katastrofe učinimo najviše što možemo za naše zaposlene, korisnike usluga, partnere, prijatelje, građane.... Mozzart pomaže zdravstvo, obrzovanje, sport, kulturu kroz niz atraktivnih akcija koje kreiramo godinama unazad. Ovo sada je situacija s kojom nijedna zemlja, ni kompanija ne žele da se susretnu i naš posao je da budemo još aktivniji na polju društvene odgovornosti. Vođeni time doniraćemo 100.000 evra bolnicama direktno u područijima najpogođenijim korona virusom, trudeći se da pokrijemo sve regione u Srbiji", ističe Lončar – Pored toga, u saradnji sa lokalnim samoupravama u Srbiji, obezbedićemo i besplatne pakete za penzionere, a u nekim opštinama ćemo dati i logističku podršku da se paketi dopreme do naših najstarijih sugrađana koji su najviše pogođeni ovom pošasti.

Mozzart je među prvima odreagovao, i ne samo što je donirao sredstva za kupovinu respiratora, trenutno najtraženije robe na svetskom tržištu, već je zahvaljujući dobrim poslovnim kontaktima širom sveta uspeo da obezbedi i njihovu nabavku. Očekuje se da će aparati koji čuvaju stotine života početkom sledeće nedelje stići u Beograd i da će biti stavljeni na raspolaganje srpskim bolnicama, u koordinaciji sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje.

Koliko je Mozzart prepoznat kao društveno odgovorna kompanija, pokazuje i činjenica da je mnogima kojima je pomoć potrebna upravo Mozzart prva adresa na koju se obraćaju. Sa Koordinacionim telo za rodnu ravnopravnost Vlade Srbije, s kojom ova kompanija ima potpisan Protokol o saradnji, opremili su televizorima sve sigurne kuće u Srbiji. Televizori su bili potrebni hitno kako bi deca majki žrtava porodičnog nasilja mogla da prate školsku nastavu koja se zbog pandemije preselila na TV ekrane. Mozzart je ovom prilikom ekspresno reagovao i za manje od 48 sati obezbedio televizore i dopremio ih na više od 10 adresa širom Srbije na kojima se nalaze Sigurne kuće.

Donacije televizora će se nastaviti i u toku naredne nedelje, Mozzart će donirati televizore za prostorije namenjene za smestaj bolesnika u Nišu.

U isto vreme, IT sektor Mozzarta je samoinicijativno krenuo da radi na razvoju veb servisa putem kojeg bi bilo moguće lako spajanje onih koji žele da pomognu najugroženijim, pre svih starijim građanima, i onih kojima je pomoć potrebna. Ovaj veb servis razvijen je za manje od tri dana zahvaljujući danonoćnom radu Mozzartovih programera i stavljena na raspolaganje državnim organima Srbije.

- Ponosni smo na to kako su se naši zaposleni poneli u ova krizna vremena. Primer mladih programera koji su razmišljali proaktivno i samoinicijativno razvili softver sa idejom da se pomogne starijim sugrađanima samo je jedan primer koliko je u našoj kompaniji razvijena svest o društvenoj odgovornosti. Naše donacije često nisu samo finansijske prirode, i o pomoći onima kojima je to najpotrebnije ne razmišlja samo menadžment kompanije ili sektor koji je primarno za to zadužen, već svaki pojedinac - zakljucila je Lončar.

