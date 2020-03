ZA 2 NEDELJE RADA OD KUĆE ZBOG KORONE UŠTEDELA SAM 17.600 DINARA: Majka dvoje dece u plusu! Nemam gde da potrošim, a vi?

BEOGRAD - Sada kada su građani, odnosno radnici, u velikom broju "zaglavljeni" kod kuće, možemo reći da se stvaraju i neki uslovi za štednju. I da želimo, nemamo gde da potrošimo novac: kretanje je ograničeno, a restorani, klubovi, teretane, tržni centri i ostala mesta ne rade.

Iznenadnih troškova gotovo da nema, a jedino za šta svaki dan izdvajamo novac jesu hrana i higijena.

J. T. (37), majka dvoje dece koja sada takođe radi od kuće, priča na čemu je uspela da uštedi za dve nedelje, odnosno 10 radnih dana.

Gorivo - 4.500 dinara

U redovnim okolnostima, benzin sipa jednom nedeljno, nekada dva puta, zavisi gde se sve kreće automobilom posle radnog vremena. Ali za dve nedelje rada od kuće, to je "čistih" ušteđenih 4.500 dinara, ne računajući i parking koji ponekad plati posle posla, kada se zadrži u gradu. Ovome dodaje pranje i usisavanje automobila u toku te dve nedelje (oko 500 dinara uštede).

Cigarete - 2.100 dinara

Uvela je još jednu promenu kada je reč o navikama - prestala je da konzumira cigarete. Kako nije strastveni pušač, ovo joj nije teško palo i zapravo je shvatila da joj cigarete i ne nedostaju. Odluku nije, kako kaže, donela isključivo zbog novca, već zbog dece, malog stana i činjenice da nema terasu. Kupovala je cigarete koje koštaju 210 dinara na trafici, pa je na kraju uštedela 2.100 za 15 dana.

Hrana za posao - 2.500 dinara

Kantina na poslu nije skupa, priča J. T, ali kada je sabrala koliko je uštedela na obrocima koje je kupovala na poslu, došla je do cifre od 2.500 (nešto više od 200 dinara dnevno). Ističe da se dešavalo i da potroši više, u zavisnosti od obaveza i zadržavanja na poslu tog dana. Možete reći da sada tu cifru troši kod kuće za hranu, ali ručak na poslu joj je bila posebna stavka u budžetu jer kod kuće je kuvala i ranije, gotovo svaki dan.

Kafa ili sok za poneti - 1.500 dinara

Na putu do posla svakodnevno je uzimala kafu za poneti, ili eventualno ceđeni sok, jer kaže da dok ustane, spremi decu i sredi sebe za posao - ne ostane joj mnogo vremena za doručak ili kafu kod kuće. Dodaje da ovo ne smatra "luksuzom", jer su joj ovi napici neophodni za razbuđivanje i produktivnost. Oba koštaju isto, odnosno oko 150 dinara. Samo na tome, sačuvala je 1.500 dinara

Teretana - 2.500 dinara

Teretana ne radi, a kako se plaća unapred za mesec dana, sagovornica je to izostavila. Inače, praktikuje fizičku aktivnost u teretani, u koju ide do tri puta nedeljno, i vežba bez ličnog trenera. Kako joj to sada nije dostupno - sačuvala je 2.500 dinara.

Restoran, hrana za poneti, kafići - 4.500 dinara

Utisak sagovornice je da u redovnim okolnostima, u kafićima, restoranima i lokalima brze hrane, kada se sve sabere, ostavi oko 4.500 dinara za dve nedelje. U te troškove spadaju hrana za poneti, kafa ili piće, ili kombinacija kafe i soka.

Plus

Nije računala novac koji daje za bioskop, pozorište i ostala zabavna mesta, jer odlazak na ta mesta planira prema obavezama svoje dece. Nije računala ni frizera i kozmetičara, ali dodaje da bar jednom u dve nedelje isfenira kosu, što je košta 600 dinara.

Ukupno ušteda: 17.600 dinara

