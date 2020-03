ZAŠTITNIK GRAĐANA RADI 7 DANA NEDELJNO: Evo kako se možete obratiti za pomoć

Građani insituciji Zaštitnika građana od proglašenja vanrednog stanja upućuju dnevno i više od 250 poziva i 70 pismenih zahteva za zaštitu prava, najčešće osoba sa invaliditetom i beskućnika, kao i iz oblasti radnopravnih odnosa, brige o deci ili problema u inostranstvu.

Građani zaposlenima u toj instituciji, koja radi sedam dana u nedelji, postavljaju konkretna pitanja oko dostave hrane i medicinske pomoći, izjavio je zaštitnik Zoran Pašalić i naglasio jako dobru komunikaciju sa volonetarskim centrima, koji Kancelariju obaveštavaju u kojim sve situacijama može da pomogne.

Kako je dodao, zaposleni u kancelariji Zašitnika građana odgovoraju na sva pitanja i pokušavaju da pomognu građanima u ovom teškom periodu.

Građani se najčešće javljaju telefonom, ređe mejlom, a kada postoji potreba odlazi se i na lice mesta, rekao je Pašalić, kao kada su obišli centre za prihvat ljudi koji se u Srbiju vraćaju iz inostranstva.

Institucija Zaštitnika građana radi svih sedam dana u nedelji, od 8.00 do 22.00, a građani mogu da se jave na sledeće brojeve telefona: 011/2068-100, od 8.00 do 16.00, 064 876 8505, od 16.00 do 22-00, a uvedeni su i novi brojevi telefona: 066 8007009, 066 8007010, 066 8007011, 066 8007012, od 8.00 do 22.00.

Imejl Zaštitnika građana: zastitnik@zastitnik.rs

Kurir