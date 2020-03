OGLASILA SE SPC: Bez prekidanja služenja liturgije, ali vernici stariji od 65 godina da NE DOLAZE U CRKVU

Pričešćivanje vernika iz iste kašike u momentu kada traje pandemija virusa korona izazvalo je veliku buru u javnosti, a ovim putem oglasila se i Srpska pravoslavna crkva.

"Povodom najnovijih preporuka Vlade Srbije da se u cilju suzbijanja širenja virusa COVID-19 'verski obredi u verskim objektima i na otvorenom prostoru vrše bez prisustva vernika', uz obrazloženje da je cilj preporuka bezbedan način vršenja bogosluženja i zaštita zdravlja stanovništva i istovremeno omogućavanje nesmetanog vršenja bogosluženja, obaveštavamo sve naše sveštenstvo, monaštvo i verni narod da će Srpska pravoslavna crkva primeniti ove preporuke, kao što je to već učinila u onim državama srpske dijaspore i regiona gde su ovakve mere zaštite donete pre nekoliko dana. Crkva neće prekidati služenje svete Liturgije niti prestati da pričešćuje vernike jer je to stvar oko koje se ne može raspravljati: ona predstavlja osnovu naše vere u Boga Živoga. To konkretno znači da će se u hramovima u toku bogosluženja nalaziti sveštenik (ili sveštenici) sa đakonom, pojcima i crkvenjakom (kako je gde potreba i prilika)", navedeno je u saopštenju.

Crkva poziva sve vernike starije od 65 godina, kao i mlađe slabijeg opšteg zdravstvenog stanja i slabijeg imuniteta, da se narednih dana i nedelja uzdrže od dolaska u hramove na sveta bogosluženja i ni sebe ni druge ne izlože riziku.

"Ponavljamo: rizik nije sveto Pričešće (naprotiv, njega primamo, pored ostalog i 'na isceljenje duše i tela') već realno prisutna opasnost od virusa, nezavisno od svetog Pričešća, zbog njegove ekspanzije na svakom koraku u poslednje vreme, a predstojeći period i kineski i domaći stručnjaci ocenjuju kao najkritičniji i vide što veću izolaciju kao jedini način da se njegovo širenje zaustavi i da se izbegne tragično iskustvo Italije i nekih drugih zemalja

Našim vernicima očinski, pastirski odgovorno i sa ljubavlju blagosiljamo da sveta bogosluženja prate putem televizijskog i radio-prenosa i crkvenih internet-stranica, a da se sa svojim parohom blagovremeno dogovore o terminu pričešća u svom domu. Ostala činodejstva, naročito svetu Tajnu krštenja, treba odložiti do normalizacije stanja, a kada je ono ipak hitno potrebno, saobraziti ga merama vanrednog stanja. Sahrane treba vršiti sa što manjim brojem prisutnih", istaknuto je.

Ispred SPC posebno napominju da nije dobro da se odlazak u crkvu koristi kao izgovor pred svojom savešću i pred bližnjima za nepoštovanje mere samoizolacije.

"Zato još jednom pozivamo sve naše sveštenstvo, monaštvo i verni narod da se u svemu pridržavaju propisa koje je donela država i uputstava o crkvenom životu koje je propisao Sveti Arhijerejski Sinod", zaključuju.

Kurir