SREDNJOŠKOLKA O IZOLACIJI U STUDENTSKOM DOMU NA KOŠUTNJAKU: Uslovi nisu loši, važno je da ne ugrozimo nikoga

Srednjoškolka Vida Stanić (19), koja se Vladinim avionom vratila iz Velike Britanije, gde se školuje, smeštena je sa ostalim putnicima u izolacuju zbog koronavirusa u Studentskom domu na Košutnjaku i za Kurir ističe da uslovi u tom smeštaju nisu loši, kao što su to neki objavljivali na društvenim mrežama.

Devojka objašnjava da su pre polaska iz Britanije svi bili obavešteni da će biti testirani i smešteni u kućnu samoizolaciju u trajanju od 28 dana, ali su ipak svi smešteni u studentski dom, pa će posle dobijanja rezultata biti odlučeno ko će nastaviti lečenje odnosno ići u kućnu izolaciju.

- Moji bliski ljudi su mi se javljali da me pitaju kako sam kad su videli slike i izjave da je ovde jako loše, da šetaju bubašvabe i pacovi, a to, pre svega, apsolutno nije tačno. Ovo su studentski domovi u kojima ljudi žive tokom godine i nije uopšte pošteno pričati o njima kao o neizdrživim uslovima za život, je to nisu - priča Vida za Kurir i dodaje:

- Te večeri kad smo stigli ljudi iz četiri autobusa su smeštani do ponoći, pa smo dobili samo večeru. Sada imamo po tri obroka, ručak, doručak i večeru. Nismo gladni ni žedni, imamo vodu za tuširanje i piće. Osoblje doma je popravilo kvar u toaletu čim smo ga prijavili, sobe su tople i dobili smo čiste posteljine po dolasku - kaže naša sagovornica i dodaje da su dobili i male šampone, toalet papir, čvrste sapune za pranje ruku, kao i da imaju bežični internet.

- Niko od nas nije srećan što je ovde i svi bismo više voleli da smo kod kuće, ali jasno je šta je najbolje za našu bezbednost i bezbednost društva - da budemo ovde dok se ne utvrdi da smo zdravi. Trenutno čekamo rezultate, pošto smo testirani u petak. Nismo u opasnosti, nikoga ne stavljamo u opasnost i obezbeđeno nam je sve što nam je potrebno za život. Poštovanje pravila i manje sebičnosti su jedini put da iz ovoga izađemo živi i zdravi - kaže Vida.

