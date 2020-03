OD SUTRA SE PRODUŽAVA POLICIJSKI ČAS: Već ovog vikenda zabranjeno kretanje već od 15 sati! Ovo su nove mere Vlade Srbije

Vlada Srbije na današnjoj sednici donela je odluku da se policijski čas vikendom produži, tako da će on subotom i nedeljom počinjati u 15 umesto u 17 časova.

Ova odluka, kao jedna od najnovijih rigoroznijih mera u borbi protiv korona virusa, još danas je objavljena u Službenom glasniku tako da je ona već na snazi, a što znači da sutra, u nedelju, policijski čas počinje u 15 sati.

Kao naredbu, potpisao ju je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

- Na osnovu člana 2. Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja i člana 15. stav 1. Zakona o državnoj upravi ministar unutrašnjih poslova, uz saglasnost ministra zdravlja, donosi NAREDBU o izmeni naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Srbije.

U Naredbi o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Srbije u tački 2. stav 1, reči: „osim subotom kada zabrana traje od 17 do 3 časova” zamenjuju se rečima: „osim subotom kada zabrana traje od 15 do 3 časova i nedeljom kada zabrana traje od 15 do 5 časova”. Stav 2. briše se.

Ova naredba pod brojem 011094/20-123 danas je objavljena u Službenom glasniku Srbije.

Na današnjoj sednici Vlade Republike Srbije, donete su i sledeće odluke u vezi sa sprečavanjem širenja virusa COVID-19.

Svim građanima Republike Srbije, kao i strancima sa boravišnom dozvolom, koji su u zemlju ušli 14. marta i kasnije, produžava se obavezna mera kućne samoizolacije sa 14 na 28 dana.

Ovo praktično znači da svi koji su pri ulasku u zemlju dobili usmeno ili pismeno rešenje o kućnoj samoizolaciji u trajanju od dve nedelje, izolacija automatski nastavlja da teče još dve nedelje.

Najstariji sugrađani mogu napuštati svoje domove jedino nedeljom između 3 i 8 časova ujutru, u cilju kupovine namirnica.

Vodeći se mišljenjem struke, Vlada Republike Srbije odlučila je da povuče odluku o dozvoljenoj šetnji kućnih ljubimaca u trajanju od 20 minuta između 20 i 21 čas.

Kako se Srbija nalazi u jeku borbe sa zaraznom bolesti izazvane virusom COVID-19, odlučeno je da se sve pijace, na otvorenom i zatvorenom prostoru, zatvore do daljnjeg.

