ŠTA JE NAJVAŽNIJE U IZOLACIJI NA SAJMU: Ponesite lekove, pidžamu, mobilni, o pacijentima će brinuti lekari i psiholozi

Beogradski sajam sasvim je spreman za dolazak prvih pacijenata zaraženih koronavirusom. Ekipa Kurira juče se uverila da su završene i poslednje pripreme kako bi ovaj objekat u narednim nedeljama mogao da posluži kao privremena bolnica za bolesnike s lakšim simptomima.

foto: TANJUG/ MINISTARSTVO ODBRANE SRBIJE/

Unutar sajamskog kompleksa zasad špartaju samo vojnici, monteri, električari i pokoji lekar u belom skafanderu i sa glomaznom maskom preko cele glave.

- Sve je dezinfikovano i sterilisano. Unutra ne možete. Ne mogu ni ja. Od sada se unutra ulazi samo u specijalnom odelu. Svakog trenutka treba da nam stigne prvi kontingent od 6.000 paketa zaštitne opreme, od skafandera, vizira, maski, do rukavica i ostale zaštite. To je samo prva tura. Imamo 10.000 komada jednokratne posteljine i to je sve spremno. Strogo nam je naređeno da se upotrebljena odmah baca u medicinski otpad. Ovi majstori koje vidite dorađuju sisteme i pojačavaju internet signal. Čekamo prve pacijente i prve lekare da preuzmu novu bolnicu - ispričao nam je jedan od oficira Vojske Srbije.

Razonoda... Za pacijente i opuštajući delovi u hali foto: TANJUG/ MINISTARSTVO ODBRANE SRBIJE/

Razonoda... Za pacijente i opuštajući delovi u hali foto: Tanjug Printscreen

Iz kreveta na bilijar

Ni on ne zna kada će prvi pacijenti da stignu:

- Svakog trenutka mogu da dođu. Mi smo sve spremili.

Privremena bolnica na Beogradskom sajmu ima 3.000 kreveta koji su raspoređeni u halama 1, 3, 4 i 5. Prostor je adaptiran tako da su bolničke postelje odeljene paravanima, svaki pacijent će imati i ormarić, ali i mogućnost da gleda televiziju i igra bilijar, stoni fudbal ili neku drugu društvenu igru. Ceo kompleks Sajma pokriven je dobrom vaj-faj konekcijom, a svaka soba u halama ima svoje priključke za struju.

Na galerijama hala već su postavljene privremene lekarske ordinacije sa rendgen aparatima. Osim lekara, u ovoj ogromnoj bolnici radiće i psiholozi.

Pacijentima će biti dozvoljeno kretanje po sajamskim halama u okviru kojih je postavljen karantin.

foto: TANJUG/ MINISTARSTVO ODBRANE SRBIJE/, Kurir

foto: TANJUG/ MINISTARSTVO ODBRANE SRBIJE/

foto: Kurir

foto: TANJUG/ MINISTARSTVO ODBRANE SRBIJE/

Kurir.rs/Ivana Kljajić/Foto: Tanjug/Ministarstvo odbrane Srbije

