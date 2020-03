KISIĆ SA SRBIJOM PODELILA DOBRU VEST! Više od 50 ljudi preležalo koronu, a NAJMLAĐI pacijent skinut sa aparata!

Više od 50 inficiranih korona virusom u Srbiji preležalo je bolest pošto su na dva testa bili negativni na prisustvo virusa, izjavila je danas Darija Kisić Tepavčević, zamenica direktora Instituta za javno zdravlje "Milan Jovanović - Batut".

Ona je u Beogradu, na redovnoj konferenciji za novinare u vezi sa epidemijom virusa, potvrdila da je prvi pacijent u Srbiji kod koga je potvrđeno prisustvo korona virusa otpušten iz bolnice kao i da je najmlađi pacijent koji je bio na respiratoru skinut sa veštačkog disanja.

U Republici Srbiji je do 15 časova 29. marta 2020. godine registrovan ukupno 741 potvrđen slučaj COVID 19. Od poslednjeg izveštaja do 15 časova testirani su uzorci 376 osoba od kojih je 82 pozitivno i 294 negativno na novi korona virus. Do 15 časova, 27. marta 2020.godine, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je ukupno 2.462 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja.

Kurir.rs, Beta

