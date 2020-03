SRBI OTIŠLI U MILANO USRED EPIDEMIJE, SAD SPAVAJU U AUTOMOBILIMA! Dačića je grupa turista iz Srbije potpuno šokirala

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kazao je da među onima koji čekaju povratak u Srbiju ima učenika, studenata, onih koji se nalaze na lečenju, onih koji su ostali bez posla, ali se posebno osvrnuo i na turiste.

- Sa Malte su nam se žalili da su im naplaćivali svaki dan posle 90. dana koji boravite u EU, i to po nekoliko stotina evra, tek juče su doneli odluku da se to ukine. Svako ima svoje probleme. Ja samo ne mogu da shvatim da u Milanu ima 20 turista. Zdravorazumsko pitanje je kada su oni otišli. Čak ima i dvoje koji spavaju u automobilima - kazao je Dačić, i dodao da Srbija nikome ne naplaćuje povratak, kao neke zemlje, ali moli za strpljenje svih.

On je dodao da se sve koordiniše sa predsednikom Srbije, ali i da naši avioni idu po medicinsku opremu svuda po svetu.

Gotovo da više nema nijednog građanina Srbije koji je blokiran na nekom aerodromu ili graničnom prelazu, kaže ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i navodi da je do sada prevezeno nešto manje od 4.000 ljudi, polovina avionom.

"Prevezli smo oko 2.000 ljudi avionima, ali ima zahteva da to bude još toliko. Svakako, sada se razmatraju prioriteti", rekao je Dačić za TV Prva.

Najavio je da je za danas planiran let iz Istanbula i Bukurešta, da će Srbija sutra organizovati i let iz Beča, a da se očekuje ponovo let iz Pariza.

"U četvrtak će stići avion iz Češke, jedna kompanija vraća svoje radnike, biće let iz Izraela gde će se vratiti i naši judi, to nisu naši letovi. Biće jedan let iz Štutgarta što nije u našoj organizaciji", kaže Dačić.

Ministra kaže da će se videti šta će se preduzeti povodom naših ljudi koji su u Švajcarskoj.

On je napomenuo da se dešava da se određeni broj ljudi prijavi za neki humanitatrni let, a da se potom avioni vraćaju poluprazni jer putnici ne dođu kad čuju da treba da budu u Srbiji u karantinu.

