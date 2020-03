MOZZART U SLUŽBI GRAĐANA SRBIJE: Niko ne sme da ostane bez pomoći

Niko ne sme da ostane bez pomoći – to je moto kojim se u ovim kriznim danima vodi i kompanija Mozzart, čiji su se zaposleni praktično od prvog dana vanrednog stanja u Srbiji zbog pandemije virusa korona stavili na raspolaganje najugroženijim građanima Srbije.

Osim kroz finansijsku pomoć za kupovinu paketa s osnovnim životnim namirnicama pre svih penzionerima, Mozzart se u borbu za obezbeđivanje normalnog života za sve građane u nenormalnim uslovima uključio i tako što je veliki broj svojih zaposlenih stavio na raspolaganje državnim organima, kako bi svi oni kojima je pomoć namenjena istu dobili na kućni prag u što kraćem roku.

- Mi smo kompanija koja je prepoznata po dobroj organizaciji posla, i sada smo i to iskustvo stavili u službu građana naše zemlje. Naši operateri, dispečeri, vozači, magacioneri... uključeni su u proces dopremanja pomoći građanima i moram da kažem da to od prvog dana funkcioniše besprekorno i da su mnogi penzioneri pravovremeno dobili pomoć upravo zahvaljujući našem angažovanju. Prvu ovakvu akciju realizovali smo čim je uvedeno vanredno stanje i zabrana kretanja za osobe preko 65 godina, i to na beogradskoj opštini Voždovac, na poziv čijeg predsednika Aleksandra Savića smo se odazvali. Potom smo delovanje proširili i na druge opštine širom Srbije - ističe Borjan Popović, direktor korporativnih komunikacija kompanije Mozzart.

Pomoć u kupovini i dostavljanju prehrambenih proizvoda jeste osnovna, ali mnogi i ne znaju šta se događa "iza zavese". Primera radi, sve bolnice, domovi zdravlja i druge javne ustanove koje zbog prirode posla moraju da rade u vanrednom stanju svaki dan moraju da budu detaljno dezinfikovane. S obzirom na to da se radi o ogromnim površinama, u pitanju su hiljade litara dezinfekcionih sredstava na dnevnom nivou. Sve te količine treba svako jutro odvesti na lokacije gde su potrebne, a i tu Mozzart pruža pomoć.

- Na poziv Grada Beograda, tačnije predsednika Skupštine Grada Nikole Nikodijevića, stavili smo Beogradu na raspolaganje dva kombija, vozače i magacionere koji svako jutro prevoze dezinfekciona sredstva u razne ustanove. Ne samo da ih prevoze, već ih utovaruju i istovaruju, i time značajno olakšavaju funkcionisanje objekata koji su ovih dana od presudne važnosti - kaže Popović.

Kompanija Mozzart je u borbi protiv pandemije virusa COVID-19 dosad pomogla sa preko 400.000 evra, u šta je uključena kupovina i nabavka deset invazivnih respiratora, finansijka pomoć bolnicama, kupovina paketa... a iz ovog privrednog giganta ističu da je vrednost drugih vidova pomoći nemerljiva.

- Kao što uvek ističemo, zaposleni su naše najveće bogatstvo, godinama ulažemo u njihovo obrazovanje i usavršavanje, i sada smo svo to iskustvo i stečeno znanje stavili u službu borbe protiv pošasti koja nas je snašla. Niko od naših zaposlenih, njih oko 4.500, ne treba da brine za svoje radno mesto, kao ni za smanjivanje plate, a ovu priliku bih iskoristio da pozovem i druga privredna društva da slede naš primer i maksimalno zaštite zaposlene. To je jedina ispravna strategija. Dobro se dobrim vraća, pa su tako mladi inženjeri iz našeg IT sektora samoinicijativno napravili i poklonili državi veb-servis koji brzo i lako povezuje one koji žele da volonterski pomognu i one kojima je pomoć potrebna - ponosno ističe Borjan Popović, direktor korporativnih komunikacija Mozzarta.

