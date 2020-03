MLADOŽENJA KOG OPTUŽUJU DA JE NJEGOVA SVADBA LEGLO ZARAZE KORONOM: Ceo Zvečan hoće da ga linčuje, evo šta kaže za Kurir!

Strah: Nadležni na Kosovu i Metohiji kao leglo zaraze navode svadbu od 260 zvanica, održanu 14. marta, na kojoj je bila i gošća pozitivna na koronu, a Z. M. kaže da to nema veze s njegovim veseljem

Kao leglo širenja korone u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji označena je svadba sa skoro 300 zvanica koja je održana 14. marta u Zvečanu, a sumnja se da je zarazu donela i raširila žena iz Kragujevca, kod koje je kasnije potvrđena ova infekcija. Međutim, mladoženja te navode odbacuje!

foto: Kurir

Pet osoba u srpskim sredinama na Kosmetu pozitivno je na koronu, jedan slučaj je registrovan u Dobrotinu kod Lipljana, tri u Severnoj Kosovskoj Mitrovici i jedan u Leposaviću. Prema nezvaničnim saznanjima, četiri slučaja povezuju se sa spornom svadbom.

Direktor KC u Kosovskoj Mitrovici dr Milan Ivanović izjavio je da se pretpostavlja da se jedan Mitrovčanin zarazio upravo na svadbi 14. marta, kao i da je među zvanicama bila žena iz Kragujevca koja je bila inficirana. Ivanović je kazao da je to slavlje održano uprkos zabrani okupljanja koja je tada važila za više od sto ljudi. On je naveo i da su na svadbi ispoštovani svi običaji, kao i pozdravljanje sa tri poljupca, te da se strahuje da će broj zaraženih znatno skočiti.

foto: Dado Đilas

Dr Ivanović je rekao u razgovoru za Kurir da je gotovo izvesno da je zaraza krenula sa te svadbe. - Imamo tu ženu u Kragujevcu kod koje je potvrđen kovid-19 i još jedan slučaj koji je poslat na lečenje u Niš, to su dva potvrđena slučaja sa svadbe, i to je ta veza. Nekoliko ljudi još ima simptome, poslato je još šest uzoraka na analizu - naveo je on.

Kosmetski mediji juče su preneli da je koronom zaražen i jedan zdravstveni radnik (37) u pritvorskoj jedinici u Severnoj Mitrovici, kao i da je on bio gost na svadbi, a navodno još sedam radnika pritvorske jedinice ima simptome.

I dok nadležni u srpskim sredinama na KiM kao leglo širenja korone navode svadbu, mladoženja Z. M., inače radnik pritvorske jedinice, koji je pravio svadbu 14. marta, to odbacuje i ističe da je njegova porodica stavljena na stub srama bez ikakvog osnova.

- Cela opština nas linčuje, ne potiče izvor zaraze s naše svadbe, taj medicinski tehničar zatvorske jedinice koji je juče oboleo nije bio na mojoj svadbi, niti je imao kontakt sa mnom i mojim kolegama. Ko zna gde je on to pokupio. Zvanica je bilo 260, a tek su 16. marta obustavili slavlja. Nije istina da je tad bila zabrana, kao što oni kažu. Iz Kragujevca smo imali dve gošće, ali nijedna nije zaražena koronom. Kod jednog gosta je potvrđeno da je zaražen, ali tek 28. marta, a on je mogao da se zarazi i posle svadbe. Oni sad svaki slučaj zaraze povezuju s našom svadbom, vodi se hajka bez osnova - naveo je ovaj mladoženja za Kurir i dodao da još jedan gost ima simptome, kao i da je preksinoć testiran.

On naglašava da je njegova savest čista, kao i da niko od ostalih zvanica nema nikakve simptome virusa: - Pa moji majka i otac imaju više od 80 godina, oni su najviše bili u kontaktu sa gostima, najpre bi njima bilo nešto! Žalosno je što je žarište možda negde drugde, a oni su sve svalili na svadbu.

Vlasnik sale KASNO STIGLA UREDBA Vlasnik sale u kojoj je održana sporna svadba rekao je za Kurir da je uredba o zabrani slavlja stigla tog dana kada se održavala svadba, 14. marta, ali tek u 18 časova: - Nakon sat, sat i po vremena gosti su se razišli. Sve proslave koje su bile zakazane nakon toga su i otkazane. Da sam tu uredbu dobio ujutru, naravno da bih otkazao salu.

Kurir.rs/ Mina Branković Foto: Shutterstock

Kurir