EKSKLUZIVNO! ŠEF KANCELARIJE SZO U BEOGRADU: Srbija je uvela odlučne mere i u pravo vreme!

Srbija je u borbi protiv koronavirusa u pravo vreme uvela odlučne i preko potrebne mere, koje su u skladu s apelima Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

Ovo su najkritičniji dani epidemije u Srbiji, tj. dani kada možemo preokrenuti tok epidemije, te je zato važno da se svi pridržavamo propisanih mera. Tako u intervjuu za Kurir trenutnu situaciju s koronavirusom u našoj državi ocenjuje šef kancelarije SZO u Srbiji Marijan Ivanuša.

Koliko je u ovom trenutku teško dati bilo kakvu prognozu o trajanju epidemije koronavirusa u Srbiji? Epidemiolozi kažu da su ove dve nedelje ključne za nas.

- Situacija je sve složenija, što je bilo i očekivano imajući u vidu da je Srbija još uvek na početku epidemije. Brojke govore same za sebe. U odnosu na raširenost kovida-19, u Srbiji se susrećemo sa pojedinim slučajevima unesenim iz inostranstva, ali i sa lokalnim širenjem u određenim sredinama. Ovo su najkritičniji dani epidemije u Srbiji. Sada možemo preokrenuti tok epidemije. A o samoj prognozi je teško govoriti. Moramo da vidimo kakve rezultate će dati mere koje su u Srbiji uvedene. Ono što nas ohrabruje su, naravno, iskustva iz Kine, Južne Koreje, Japana... Pažljivo pratimo i situaciju u komšiluku, gde je epidemija u određenim zemljama započela malo ranije. Tako su značajni najnoviji podaci iz Slovenije, koji pokazuju smanjivanje broja obolelih na dnevnom nivou, što može biti rezultat sprovođenja javnozdravstvenih mera sličnih merama u Srbiji. U svakom slučaju, još je prerano za bilo kakve zaključke.

Kako gledate na mere koje su uvedene i koje se sprovode u Srbiji? Rekli ste nedavno da je Kina postigla rezultate u borbi protiv korone zahvaljujući agresivnim merama...

- Srbija je usvojila oštre mere za sprečavanje širenja infekcije. Te su mere preko potrebne imajući u vidu trenutnu situaciju, a usklađene su sa apelom SZO da se primene najodlučnije moguće mere koje ograničavaju prenos virusa medu ljudima, dijagnostikovanje infekcije i izolacija i lečenje obolelih, te izolacija kontakata obolelih. Srbija je pravovremeno uvela odlučne mere. Glavni cilj mera je usporavanje širenja infekcije u prvoj fazi, a u nastavku epidemije potpuno zaustavljanje širenja virusa u zajednici. Vrsta i vremenski raspored tih mera baziraju se na kontekstu i trenutnoj fazi širenja oboljenja, kao i mogućnostima koje ima država. Odluke o najprikladnijim merama treba da su prilagođene lokalnom kontekstu. Na svima nama je da te mere ispoštujemo. Samo tako možemo sprečiti najgori scenario. Japan, Koreja, Singapur uspevaju da kontrolišu epidemiju, dok je Kina - bar privremeno - pobedila virus. Dakle, moguće je.

Kojih se mera posebno moramo pridržavati?

- Ljudi treba da shvate da ako su bili u kontaktu s obolelom osobom ili dolaze iz zemlje s intenzivnom epidemijom i razviju simptome bolesti - treba da budu testirani za koronavirus. Stroga izolacija obolelih i njihovih kontakata, opšta socijalna distanca, mere sprečavanja infekcije - na primer pranje ruku, higijena kašlja, zaštita zdravstvenog osoblja itd. - jedine su mere koje imamo na raspolaganju jer ne postoji niti vakcina, niti specifični lek za ovaj virus.

Šta pokazuje rast broja zaraženih u Srbiji? Da li se tu može očekivati izuzetno nagli skok?

- Kao što smo rekli, broj i rast broja zaraženih pokazuje da je situacija vrlo ozbiljna, ali još uvek pod kontrolom. Videli smo na primeru više zemalja da situacija može brzo eskalirati ako se ne preduzmu i ne poštuju sve mere predostrožnosti. Uz maksimalne napore za sprečavanje širenja infekcije možemo usporiti epidemiju, smanjiti njen vrhunac i tako omogućiti zdravstvenom sistemu da što bolje zbrine sve obolele. To je privremeni cilj mera, a konačni cilj je potpuno sprečavanje širenja virusa. Kina je u veoma kratkom vremenu uspela da prevaziđe epidemiju, pa sada imamo već nekoliko dana kada nije zabeležen nijedan novi lokalni slučaj infekcije. Ali, s druge strane, i u Kini još uvek ima unosa virusa u zemlju sa strane, od ljudi koji putuju u Kinu. To je jasna poruka da se prenos virusa u zajednici može potpuno zaustaviti. Zbog toga je bitno da se svi mi ponašamo odgovorno i tako zaštitimo svoje zdravlje i život, a time i zdravlje i život naših voljenih osoba.

Dobra vest

NAPREDUJE RAZVOJ VAKCINE

Koliko je izvesno skorije otkriće vakcine protiv koronavirusa?

- Napredak na području razvoja vakcine je izuzetan, imajući na umu da je reč o novom virusu. Izrada vakcine je prvi prioritet. Bez obzira na izuzetno brz napredak, razvoj vakcine potrajaće još nekoliko meseci, verovatno i više od godinu dana, dok se završe klinička ispitivanja, koja će da potvrde kako delotvornost, tako i sigurnost vakcine. Nakon toga je potrebno još vremena da se registruje ta vakcina i da se proizvede neophodna količina kako bismo mogli da počnemo masovnu vakcinaciju. Sve ovo ukazuje da do tada moramo da se pridržavamo javnozdravstvenih mera, jer je zasad to jedino što se pokazalo da deluje u borbi protiv ovog virusa. To su mere sprečavanja širenja virusa: pranje ruku, higijena kašlja i kijanja, opšta socijalna distanca, testiranje osoba sa znakovima bolesti, te izolacija obolelih i njihovih kontakata.