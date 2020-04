KO JE IZAZVAO HISTERIJU O POLICIJSKOM ČASU OD 24 SATA: Uhapšen KUVAR koji je širio paniku! Sve svalio na bivšu ženu!

Vadio se: Policija privela Vladimira P. (34), kuvara iz Beograda, a on je nadležnima rekao da je za uvođenje policijskog časa čuo od supruge. Za ovo delo zaprećena je kazna do pet godina zatvora

Vladimir P. (34), kuvar iz Beograda, priveden je juče jer je, kako se sumnja, na društvenoj mreži Tviter postavio lažnu poruku da je od sinoć trebalo da bude uveden policijski čas u trajanju od 24 sata!

On je priveden u svojstvu građanina, određeno mu je zadržavanje od 48 sati, a juče je bio na saslušanju u tužilaštvu. Kako Kurir saznaje, on je rekao da je „za uvođenje policijskog časa čuo od bivše supruge“.

Sumnja se da je on pre dva dana na Tviteru širio lažnu vest kako „ima informaciju iz ministarstva da će sutra u 18 časova da se objavi zabrana od 24 sata, koja verovatno kreće za 48 sati i da će trajati verovatno do 15. aprila, kao i da će samo po jedan član domaćinstva moći da izađe iz kuće svaki drugi dan do prodavnice i nazad“.

Za širenje panike predviđena je kazna od šest meseci do pet godina zatvora.

A pored MUP, u traženju osobe koja je širila lažne vesti i izazvala paniku kod velikog broja građana učestvovala je i BIA, saznaje Kurir.

Građanima je prvo preko dana stigla ova uznemirujuća poruka na mobilni telefon, a potom se proširila i društvenim mrežama i izazvala opštu histeriju. Iako je navode poruke ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović preksinoć demantovao na svom Tviter nalogu i poručio da policija intenzivno radi na utvrđivanju identiteta osobe koja širi ovu lažnu vest, šteta je već učinjena. U danu kada je poruka počela da se širi, ljudi su u panici pojurili u prodavnice i pravili gužve, uprkos preporuci da se to ne radi i da to doprinosi širenju zaraze. Histerija se nije stišala ni juče, dan kasnije. Pred radnjama i apotekama su bili redovi veći nego inače.

Prema rečima ministra odbrane Aleksandra Vulina, izazivati paniku u vreme vanrednog stanja je ravno izdaji. - Svako ko širi lažne vesti morao bi da odgovara kao za kvalifikovano delo. U vanrednom stanju izazivati paniku i otežavati svojoj zemlji je čin izdaje - kazao je Vulin za Kurir.

Stručnjaci OVO JE TEŠKO KRIVIČNO DELO foto: Nebojša Mandić Zoran Dragišić sa Fakulteta bezbednosti kaže da ljudi koji čine ovakve stvari moraju biti procesuirani, ma o kome da se radi, dok kriminolog Zlatko Nikolić navodi da ljudi koji svesno šire paniku uživaju u tuđoj patnji i strahu. - Ovo je teško krivično delo u uslovima „ratnog stanja“ - navodi Nikolić.

