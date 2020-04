PREDRAG KON RAZJASNIO: Evo od čega zavisi odluka o 24-časovnom karantinu i ko će je doneti

Kon je izjavio da mnogo toga zavisi od današnjeg dana.

"Došli smo do pred kraj, izgurali smo četiri nedelje, odluka o tome da li će se uvoditi još nešto zavisi od neposredne situacije. Poslednja dva dana imamo skok koji se jasno vidi, zavisi dosta i od današnjeg dana. Poslednja mera je 24-časovni karantin - podsetio je Predrag Kon govoreći za TV "Prva".

Epidemiolog se zapitao zašto se razmišlja o potpunoj zabrani kretanja, a onda dao odgovor:

"Ako virus počne naglo da se prenosi i izađemo iz kontrole situacije, onda je neminovna poslednja aktivnost koja bi sprečila bilo kakvo njegovo prenošenje. To je zbog toga što virus živi u čoveku, ili izazove bolest ili smrt, ili preboli zbog imuniteta pa ne nastavlja da živi. Da bi nastavio da živi mora da pređe na drugog čoveka. Ako se u periodu inkubacije onemogući bilo kakva situacija u kojoj bi došlo do prenošenja, virus neminovno ugiba. Ostaju zaraženi samo oni koji su do tada imali simptome. Posle toga virus nema gde da ide".

On tvrdi da najrigoroznija mera zavisi od reči struke.

"Odluka o takvoj meri neće biti odluka struke, to odmah da kažem. Struka je dala preporuku na početku, ostaje da se vidi kada se sprovode. Ako se sprovedu prevremeno, onda će se ponovo pojaviti virus, krenuće ispočetka, napraviti novu epidemiju, ali daleko manje. Bitno je to uraditi pred sam kraj, što je struka objasnila".

Kon poručuje da kod nas nije nemoguć "italijanski scenario", ali poručuje da ćemo imati "srpski scenario".

"Mi imamo tu sreću da nismo prva zemlja koja je bila na udaru, pa smo mogli da gledamo Italiju prvenstveno. Ako neko misli da ne vidi italijanski scenario u Srbiji, on ne razume i ne shvata da je to nemoguće. Ovde bi bio isti scenario da ništa nije preduzeto. Ako neko misli da smo zaštićeni samo granicom, grdno se vara. Težina sitaucije se jasno vidi kada dođe do kolapsa zdravstvenog sistema, zato su ove mere biti neophodne. Istorija će pokazati, mi ćemo svakako imati 'srpski scenario' koji je sada u toku. Naši brojevi su manji ne zbog toga što smo superheroji, ili super narod, "neće nas"... To je direktna posledica preduzetih mera. U tom smislu treba sagledavati situaciju", zaključio je Predrag Kon.

(Kurir.rs/TV Prva)

