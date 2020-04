AMBASADOR BRADIĆ: Krenulo 45 iz Švajcarske, želi još 500! Među njima naši lekari i sestre koji hoće da pomognu Srbiji

BERN - Ambasador Srbije u Švajcarskoj Goran Bradić rekao je da su iz Berna i Ciriha dva autobusa, sa ukupno 45 putnika, krenula za Srbiju, kao i da još oko 500 naših državljana želi da se vrati kući.

"Upravo juče je jedan autobus krenuo je iz Berna sa 23 putnika, priključio se drugom u Cirihu gde su bila 22 putnika, jer je preporuke da u prevozu bude određena razmak između ljudi. Dakle, ukupno 45, svi imaju maske, rukavice, mi smo preko ministarstva spoljnih poslova obezbedili tranzitne dozvole za Austriju, Nemačku, Sloveniju i Hrvatsku i očekujemo da u narednih 10-12 sati dođu u Srbiju", rekao je Bradić.

Kako je naveo, to je samo prva grupa jer se još oko 500 ljudi se prijavilo za povratak. "Mi i dalje sređujemo spiskove, prioritetne liste prema instrukcijama ministarstva spoljnih poslova, postoje kategorije lica koji imaju prioritet. Prvo lekari, medicinske sestre koji žele da se vrate u Srbiju i pomognu kolegama u borbi protiv korona virusa, zatim đaci, studenti, majke sa maloletnom decom, hronični bolesnici", kaže on.

Na području konzulata u Cirihu, kaže, ima još nekih 340-350 ljudi koji su izrazili želju da se vrate i na konzularnom području u Bernu oko 170 ljudi, te da se traži najrealniji i najbrži način da se ljudi vrate.

Bradić kaže da u Švajcarskoj prema poslednjim podacima ima 17.190 obolelih, a da je preminulo 461 lice. "Švajcarska ima 26 kantona, u tri-li četiri je izuzetno teška situacija, ali ima i nekoliko gde nije registrovan nijedan preminuli".

Ambasador kaže da su dvojica Srba iz Misije u Ženevi, koji su zaraženi dobro.

"Koliko znam kolegama je bolje, ovaj drugi koji je izašao iz bolnice je u dobrom stanju, bez temperature i to je najvažnije".

U Švajcarskoj je od 19. marta na snazi vanredno stanje, podseća Bradić i kaže da su mere uvođene postepeno. "Prvo su otkazivani veliki skupovi i utakmice, pa skupovi preko 100, pa preko 50 ljudi i sada su zatvorene škole, prodavnice, sem prehrambenih prodavnica, benziskih pumpi, apoteka, pošti i banki", kaže on. Prodavnice, navodi, uglavnom rade do 18 ili 20 sata, u nekim kantonima bilo je i zahteva da se zaustavi i rad u preduzećima, ali problem je što je Švajcarska u veklikoj meri zavisna od strane radne snage.

foto: AP/ILustracija

"U normalnim okolnostima svaki dan u zemlju ulazi oko 330.000 ljudi, iz Nemačke, Francuske, Italije, Austrije, kontrolišu se na granicama, ali svi koji imaju radnu dozvolu ulaze, deo radi od kuće. Ne postoji zabrana izlaska, ali je preporučeno starijim od 65 da se što manje kreću, apoteka, odlazak kod lekara", objašnjava Bradić.

Ističe da su, gledajući statistiku, brojke obolelih nešto više nego u Austriji koja je slične veličine, da procentualno to može da se poredi sa nekim drugim zemljama i dodaje da se Švajcarci generalno više brinu o finansijsko-ekonomskim posledicama krize.

"Jedno vreme bilo je teško nabaviti maske i dezinfekciona sredstva, ljudi se snalaze, online, naručene su dve linije iz Kine, plus iz Kine i Indije, iz fabrika gde se proizvode sirovine za hemijsku i farmaceutsku industriju koja je veoma jaka. Jednostavno, ovde je atmosfera i dalje opuštena, ali cifre su takve, kakve su", kaže on.

Vlada je, naravno reagovala i sa ekonomskim merama, prvo je spremljen paket od 10 milijardi franaka pomoći, ali brzo je povećan na 42 milijarde.

"Doneli su odluku da se malim i srednjim preduzećima po ubrzanoj i skraćenoj proceduri, bukvalno za pola sata, odobravaju krediit do 500.000 franaka, za koje garantuje država sa nultom kamatnom stopom, rok vraćanja je do pet godina, izuzetno do sedam.

Iznos kredita može da bude do 10 odsto prometa firmi. Za veća preduzeća su paketi do 20 miliona franaka, pri čemu se naravno gleda bonitet firme, država garantuje 85 odsto za takve kredite, a banka snosi 15 odsto rizika. Kamata je između 0,5 i 0,9 odsto, moguće je i odlaganje poreza, neće biti naplaćivane zatezne kamate. Posle 19. aprila do kad važi vanredne stanje napraviće se analiza, pa će se videti dalji koraci", zaključio je Bradić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir