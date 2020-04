JUTA O TURISTIČKOM SEKTORU: Do 10. maja model vrednosnih vačera, otkazivanje aranžmana nije moguće zbog više sile

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije JUTA (YUTA) Aleksandar Seničić najavio je danas da bi do 10. maja trebalo da bude predstavljen model vrednosnih vaučera, koji bi umesto povraćaja novca bili kompenzacija za turističke aranžmane koje su građani Srbije uplatili za predstojeće leto, a koji bi ostali nerealizovani usled pandemije koronavirusa.

"U zavisnosti od dogovora sa turističkom agencijom, kod koje je putnik uplatio aranžman, vaučer bi podrazumevao da putovanje može da se ostvari odloženo, za vrednost već uplaćenog letovanja, za istu ili drugu destinaciju, u periodu ne kraćem od šest meseci, a najverovatnije u narednih godinu i po dana, odnosno do kraja letnje sezone 2021. godine", kazao je Seničić agenciji Beta, podsetivši da su građani Srbije uplatili oko 250.000 aranžmana za predstojeće leto.

On je istakao da se na modelu vrednosnih vaučera još radi i da bi trebalo da putnici o tome budu obavešteni do 10. maja. Dodao je da turistički radnici, odnosno agencije, u rešavanju ovog problema očekuju i pomoć države.

Seničić je rekao da trenutno nije moguće otkazivanje aranžmana, jer turističke agencije zbog vanredne situacije ne rade, zbog čega je zamolio putnike za strpljenje.

"U ovom trenutku ne možemo da izađemo u susret delu putnika koji želi da otkaže aranžmane, s obzirom na to da je najveći broj aranžmana uplaćen u takozvanoj 'first minute' opciji pod posebnim uslovima, koji podrazumevaju popuste i za koje ne važe opšti uslovi ugovaranja", kazao je on.

Kako je istakao, trenutno ne vidi način na koji bi putnici mogli da u potpunosti dobiju novac za aranžmane koje su uplatili, jer su se tokovi novca prekinuti, zbog pandemije koja je globalno zaustavila turističku industriju.

