MERE VLADE ZA POMOĆ PRIVREDI VEĆ DAJU REZULTATE! 1.000 RADNIKA VRAĆENO NA POSAO Mali: Pogodili smo suštinu problema

Pojedini poslodavci koji su brže-bolje zarad smanjivanja gubitaka otpustili radnike već su vratili deo njih na posao nakon što je Vlada Srbije objavila mere za pomoć privredi. Tako je, prema saznanjima Kurira, već oko hiljadu ljudi vraćeno na posao, a sva je prilika da će narednih dana taj broj da se znatno povećava.

foto: Kurir

Naime, Vlada Srbije objavila je mere za pomoć privredi koje imaju za cilj smanjivanje negativnih efekata zbog pandemije koronavirusa. No, kako one važe samo za one koji su otpustili manje od deset odsto radnika, pojedini poslodavci su brže-bolje krenuli da deo radnika vraćaju na posao.

Brojka čak i veća

Ovo je za Kurir potvrdio i ministar finansija Siniša Mali.

- Tačno je da je, prema dosadašnjim informacijama, oko 1.000 ljudi vraćeno na posao, a mislim da je broj čak i veći jer se nama javlja na stotine privrednika sa raznim pitanjima u vezi sa načinom na koji mogu da vrate ljude. To samo pokazuje koliko smo pogodili suštinu problema, a cilj je bio da očuvamo nivo zaposlenosti, kao i da pomognemo najugroženijim privrednicima. Sada pratimo primenu tih mera i nadam se da ćemo brzo izaći iz ove krize još jači - poručio je Mali.

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež takođe potvrđuje informaciju našeg lista o vraćanju zaposlenih na posao.

U pravom trenutku

- Privrednici su čekali na ove mere i pokazalo se ispravno kada su one donete, jer su ohrabrile privrednike, pošto će država dobar deo negativnih efekata preuzeti na sebe. Računaju sada na to da neće morati da otpuštaju veliki broj zaposlenih, pa ih i vraćaju na posao, a kasnije svi zajedno treba da se pobrinemo da nastavimo da jačamo privredu - rekao je Čadež za Kurir.

Potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović kaže da je Vlada poslala jasnu i nedvosmislenu poruku da će pomoći firmama koje u ovo vreme trpe veliku štetu i da neće dopustiti da se uruši sve dosad postignuto.

- Ovaj program je i jasna poruka kompanijama da je u ovo teško vreme potrebna i solidarnost, pre svega kompanija prema svojim radnicima - poručila je ona.

I ministar spoljnih poslova Ivica Dačić poručuje da se pokazalo da je Vlada na najbolji način reagovala.

- To se već pokazuje konkretnim efektima, poput vraćanja ljudi na posao. Nastavićemo i ubuduće da pravovremeno reagujemo zarad opšte stabilnosti - napominje Dačić.

Ministar energetike Aleksandar Antić navodi da su mere za podršku našoj privredi došle u pravom trenutku.

- Vraćanje na posao zaposlenih jasno govori da su poslodavci dobro shvatili ideju ovih mera i odustali od prvobitnog sužavanja svojih poslovnih aktivnosti, te da sa puno poverenja gledaju u državu - ocenio je Antić.

Aleksandar Vulin RADNICIMA VRATILI NADU Ministar za rad Aleksandar Vulin ocenjuje da su poslodavci i radnici dobili pomoć koja je vratila nadu, ali i omogućila da se najteža vremena prežive bez uništenja sposobnosti privrede da odmah počne sa radom, čim prođe vanredno stanje. foto: Beta Darimir Banda - Predsednik Vučić se bavi ekonomijom i kada niko drugi nema snage da razmišlja o tome, i sada se vidi koliko je važno imati vođu koji misli unapred. A nije uvek bilo tako, setimo se ekonomske krize 2008, kada je u Srbiji otpušteno 400.000 ljudi, tadašnja vlast, a sadašnja opozicija, koja bi opet da bude vlast, nije ništa uradila, nije pokrenula nijedan projekat, dala pomoć ili bar plan - kazao je Vulin.

Ljubomir Madžar DOBRA REAKCIJA DRŽAVE Ekonomista Ljubomir Madžar smatra da uvedene mere Vlade imaju mnogo smisla, te podseća da slične mere uvode i druge države, uključujući i SAD. foto: Nebojša Mandić - Ovo je zaista dobra reakcija države na ekonomsku situaciju i veliku nesreću koju niko nije mogao da predvidi. Svakako je bila dobra ideja da se pomogne više onima koji su otpuštali manje radnika i ohrabrujuće je to što su poslodavci počeli da vraćaju na posao svoje zaposlene - ističe Madžar za Kurir.

ČINJENICE MERE VLADE l odlaganje plaćanja dospelih poreskih obaveza, uz kasniju otplatu na rate, najranije od početka 2021. godine.

l direktna davanja preduzećima, isplata pomoći u visini minimalne zarade za preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća, odnosno subvencije 50 odsto minimalne zarade velikim preduzećima čiji zaposleni su poslati na prinudni odmor

l program za dodelu kredita za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava za kompanije iz segmenta preduzetnika, mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, poljoprivrednih gazdinstava i zadruga koji su registrovani u relevantnom registru

l garantne šeme za podršku privredi u uslovima krize izazvane kovidom-19 za kredite za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava za kompanije iz segmenta preduzetnika, mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, kao i poljoprivrednih gazdinstava preko komercijalnih banaka

l država će komercijalnim bankama obezbediti garantnu šemu za dodelu kredita za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava za kompanije iz segmenta preduzetnika, mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, kao i poljoprivrednih gazdinstava

Primena od 1. aprila ISPLATA MINIMALCA SREDINOM MAJA Direktor Sektora za strateške analize Privredne komore Srbije Mihailo Vesović izjavio je juče da bi, nezvanično, paket mera za podršku privredi trebalo da se primenjuje od 1. aprila. „Ono što takođe možemo očekivati jeste da će sredinom maja biti isplata pomoći u visini minimalca za mikro, mala i srednja preduzeća u privatnom sektoru“ kazao je Vesović.

Kurir.rs/Ivana Žigić/Foto: Tanjug/ Dragan Kujundžić

Kurir