DONETA NOVA ODLUKA: Evo kada će penzioneri moći da idu u kupovinu

Penzioneri u Srbiji će, umesto u nedelju ujutru, moći da idu u kupovinu subotom od 4 do 7.

Ova odluka doneta je kako bi se smanjilo kretanje, odnosno da zaposleni u marketima i prodavnicama ne bi morali da dolaze na posao u nedelju, kada su inače prodavnice zatvorene.

Prodavnice će subotom u ovo vremeu biti otvorene samo za građane starije od 65 godina i drugima neće biti omogućena kupovina.

Vlasnici pasa, po odluci Kriznog štaba koju je Vlada Srbije usvojila, moći će svoje ljubimce da izvedu u šetnju u subotu od 23 do 01 posle ponoći, u nedelju od 8 do 10 i od 23 do 01.

Broj ljudi na sahranama ograničen će biti na deset osoba uz obavezno poštovanje udaljenosti od dva metra između ljudi.

Ranije danas, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić kazao je da će Gradski štab danas odrediti novo radno vreme prodavnica u skladu sa novim merama koje je donela Vlada Srbije, a tiču se zabrane izlaska subotom od 13 časova do ponedeljka u 5 ujutru.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir