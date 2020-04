DOKTOR MILKA POPOVIĆ SAVETUJE: U ratu protiv korone jedite kiseli kupus, ni slučajno šećer!

Mora se voditi računa o digestivnom traktu jer je 80 procenata imunosistema u crevima, sve imunološke ćelije su u borbi protiv virusa, bakterija, parazita... Važno je da se jede raznovrsna hrana, što više povrća, integralnih žitarica, a nikako rafinisani ugljeni hidrati.

- Svi koji su uvek vodili računa o zdravoj ishrani danas, u vreme pandemije koronavirusa, u boljoj su poziciji u odnosu na druge. Ali najvažnije je da nikad nije kasno da se zdravo hranite! Sama činjenica da smo sada kod kuće je i pozitivna jer možemo da pripremamo i jedemo zdrava jela, budući da većina ljudi, kada ide na posao, jede brzu hranu. Važno je da hrana bude kuvana, da spremamo domaće obroke i da budu redovni. Ishrana mora da bude raznovrsna - kaže u intervjuu za Kurir dr med. sc. Milka Popović, medicinski biohemičar i prakticionista funkcionalne medicine i najmlađi doktor medicinskih nauka na Univerzitetu u Londonu.

Koje namirnice preporučujete?

- Budući da je sada teško naći sveže namirnice svaki dan, nije loše koristiti smrznuto voće i povrće. Čak iako je i konzervirano, bolje je nego brza hrana. Mahunarke, kao pasulj, na primer, dobri su jer takva hrana može da stoji. Mora se voditi računa o digestivnom traktu jer je 80 odsto imunosistema u crevima, sve imunološke ćelije su u borbi protiv virusa, bakterija, parazita... Sve se dešava u crevima. Da bismo nahranili dobre bakterije u crevima, koje komuniciraju sa imunološkim ćelijama, važno je da se jede raznovrsna hrana, što više povrća, integralnih žitarica. Da bi dobre bakterije opstale u crevima, neophodno je unositi hranu koja ima prirodne probiotike - fermentisani mlečni proizvodi, kefir, kiselo mleko, turšija, kiseli kupus.

Koje meso je preporučljivo?

- Manje masno meso, piletina, ćuretina, junetina, teletina. Ali najvažnije je izbegavati šećere, slatkiše, rafinisane ugljene hidrate, jer šećer pravi povoljnu sredinu za viruse, bakterije i ostale napadače imunosistema. Ovo je pravo vreme za okretanje zdravom načinu života.

Treba li koristiti suplemente u ishrani?

- Oni se nikako ne smeju uzeti na svoju ruku, isključivo uz savetovanje sa stručnjacima. Ali svaki čovek može da uzme dozvoljene doze multivitamina i multiminerala, jedna tableta dnevno. I bilo bi dobro da sadrže do 15 mg cinka, koji je važan. Cink se može dodati i kao poseban suplement. Uz to, nije problem dodati i C vitamin, naročito za pušače i hronične bolesnike. Odlična su i omega-3 ulja. Riblje ulje je sjajno za pravilno funkcionisanje imuniteta. Ako neko ima problema sa zatvorom ili čestim stolicama, uvek je dobro uzeti probiotike, koji treba da budu između 5 i 10 milijardi kultura u jednoj kapsuli, što piše na proizvodu. Jedna tableta dnevno i do dva meseca, naročito tokom ove epidemije, dobra je.

U kojim dozama je preporučljivo konzumirati kafu i alkohol?

- Strah i stres su jednako loši za imunitet, kao i loša ishrana. Kafa je u redu, ali ne treba preterivati. Alkohol je veći problem, ali jeste u redu popiti čašu-dve crnog ili belog vina na dan, a žestinu treba izbegavati.

Mnogi na svoju ruku uzimaju lekove ibuprofen i paracetamol. Koliko su oni korisni ili štetni za naš organizam?

- Nijedan lek nije dobro uzimati na svoju ruku. Ovaj virus je enigma, svaki dan saznajemo nešto novo. Postoje naučni radovi koje treba da potvrdeda ibuprofen može biti problem ako neko ima virus. Za spuštanje temperature paracetamol je ipak bolji. Ne treba spuštati niske temperature, tek kada premaši 38,5. Onda paracetamol treba da bude izbor zbog epidemije. Međutim, paracetamol je štetniji za jetru od brufena, a ovaj poslednji je štetniji za želudac. Temperaturu svakako morate spustiti. Nikako ne treba čekati da vam bude loše jer ljudi su na nogama nosili po nedelju-dve ovaj virus, nisu znali da imaju koronu i završili na Infektivnoj, a neki su i preminuli. Zato se odmah javite lekaru, ne čekajte poslednji momenat. Ako se tri dana ne osećate dobro, to je jasan znak da treba da idete kod lekara.

Intenzivan rad Vakcina je iza ugla U svetu se intenzivno radi na pronalaženju vakcine protiv virusa. - Korona je potpuno drugačija vrsta virusa od svih dosad poznatih. Na doktorskim studijama sam radila istraživanja na DNK vakcinama i imam komunikaciju s kolegama koji se time bave, a 30 laboratorija u svetu radi na razvoju vakcine. Vakcina je tu, iza ugla, ali zbog raznih ispitivanja na ljudima koja moraju da prođu zato to toliko dugo traje. Važno je štititi se jer ćemo tako lakše proći kroz virus nego neko čiji je imunitet narušen. Najbolji lek protiv korone je samoizolacija i socijalno distanciranje, nošenje maski.

Mere Vlade Rani karantin je odlična stvar Kako se snašao naš zdravstveni sistem? - Svakodnevno se čujem s kolegama iz Velike Britanije, infektolozima, onkolozima, hirurzima. Svi su okrenuti koroni, ni u jednoj zemlji nema toliko infektologa da bi opskrbili sve klinike. To što je Vlada Srbije rano uvela karantin je odlična stvar. Englezi su imali teoriju imunizacije stada, ali je rezultat gubljenje velikog broja života. To jeste način sticanja imunizacije populacije, ali se gube životi. Naši su se odlučili, pametno, da to ne rade. U Engleskoj je totalni haos, kao i u Italiji i Francuskoj. Naše mere su odlične, imamo vrsne stručnjake i radimo sve što je u našoj moći, nemam nikakvu zamerku.

