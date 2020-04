POŠTUJTE MERE PREVENICIJE I OSTANITE KOD KUĆE: Ovog vikenda niko ne sme biti na ulici

Poštujte preporuke... Od subote od 13 časova počeo je policijski čas, koji će trajati do ponedeljka u pet ujutru, onom ko se usudi da izađe na ulicu, pored zaraze, preti i kazna do 150.000 dinara.

Crna statistika upozorava da se Srbija nalazi u jeku epidemije koronavirusa i da je od životne važnosti smanjiti međusobne kontakte, zbog čega je Vlada Srbije pooštrila meru zabrane kretanja, tako da od danas policijski čas počinje u 13 časova i traje sve do ponedeljka u pet časova ujutru.

Iako se za vikend očekuje lepo vreme, budite odgovorni, ostanite kod kuće, nemojte da vas sunce natera da prekršite zabranu kretanja, jer vas to, pored ugroženog zdravlja i rizika, može koštati i od 50.000 do 150.000 dinara!

Specijalista opšte prakse dr Radmila Šehić apelovala je na sve građane Srbije da se pridržavaju mera koje su donele struka i država.

- Kad lekar nešto zamoli, onda bi bilo dobro i poželjno to ispoštovati. Naišao je takav momenat i trenutak da samo zajedničkim ulaganjem i naporom može da se prevaziđe ova situacija. Zato je bitno da budemo odgovorni - navela je dr Šehić za Kurir.

Ilustracija foto: Ana Paunković

Šef kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji dr Marjan Ivanuša istakao je da mere koje je Srbija primenila u borbi sa novim koronavirusom daju rezultate i da bismo, da nisu bile na snazi, danas imali mnogo težu situaciju, sa mnogo više zaraženih.

- Važno je da se te mere primenjuju i dalje jer je u Srbiji početna faza epidemije. Ako na početku ne uspemo da zaustavimo epidemiju, onda je kasnije veoma teško. Neće se situacija poboljšati preko noći, ali za sada izgleda da je epidemija više-manje pod kontrolom - naveo je Ivanuša i naglasio da moramo biti vrlo oprezni i dalje jer „vrlo lako epidemija može da izmakne kontroli“.

Od preksinoć do daljeg na snazi je, kako je saopštio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, zabrana okupljanja više od dve osobe, ali to ne znači da u veće markete neće moći da uđe deset ljudi, već znači da ne sme četvoro ljudi da šeta psa, sedi na klupi i da bude u grupi.

- Svi su dužni da poštuju odluke i mere koje je donela Vlada. Što se tiče zabrane okupljanja više od dvoje ljudi, to se ne odnosi na kupovinu, bitno je da se poštuje mera rastojanja od dva metra - naveo je za Kurir zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Takođe, nova mera je i da će penzioneri, umesto u nedelju, kao do sada, namirnice moći da kupuju subotom od četiri do sedam časova. Ostali građani nabavku će moći da obave subotom od sedam do 12.

Ana Brnabić SPREMNI SMO DA POOŠTRIMO MERE Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je Srbija spremna da uvede najstrože restriktivne mere ako se širenje epidemije koronavirusa nastavi jučerašnjim tempom, kada je registrovano 305 novoobolelih i osam smrtnih slučajeva, kao i da su ove brojke odraz nediscipline od pre nekoliko dana: foto: Beta Slobodan Miljević - Ima mnogo ljudi koji ne poštuju mere jer misle da su glupe. Nemojte biti licemeri, preko dana da izlazite, kršite mere, a uveče u 20 časova da aplaudirate lekarima. Medicinski radnici će zbog neodgovornosti i nediscipline pojedinaca imati mnogo duže smene ili će se, ne daj bože, razboleti. Fali nam i dalje disciplina. Bez gvozdene discipline ne možemo da pobedimo ni sa svim lekovima, opremom, milion respiratora, niti sa podrškom stručnjaka iz Rusije, EU, Kine i SAD.

Za medicinare, vojsku i policiju PUNA PLATA U IZOLACIJI Vlada Srbije je na predlog Ministarstva rada donela zaključak kojim je obezbeđeno pravo na naknadu zarade u visini od 100 odsto onim zaposlenima koji zbog neposrednog izlaganja riziku radi obavljanja svog posla, lečenja, zbrinjavanja i obezbeđenja obolelih, privremeno odsustvuju s rada jer se nalaze u samoizolaciji, izolaciji ili su oboleli od virusa kovid-19. Kako se navodi u saopštenju resornog ministarstva, to se prvenstveno odnosi na lekare, medicinsko osoblje, vojsku i policiju. Vlada Srbije je na predlog Ministarstva rada donela zaključak kojim je obezbeđeno pravo na naknadu zarade u visini od 100 odsto onim zaposlenima koji zbog neposrednog izlaganja riziku radi obavljanja svog posla, lečenja, zbrinjavanja i obezbeđenja obolelih, privremeno odsustvuju s rada jer se nalaze u samoizolaciji, izolaciji ili su oboleli od virusa kovid-19. Kako se navodi u saopštenju resornog ministarstva, to se prvenstveno odnosi na lekare, medicinsko osoblje, vojsku i policiju.

Gužve ispred marketa ULICE OPET PUNE LJUDI foto: Zorana Jevtić Uoči najavljenog produženog policijskoj časa, mnogi građani su pohitali da juče obave kupovinu, pa su stvorili redove ispred radnji širom Srbije. Potpuni haos bio je na ulicama Prokuplja, koje su bile prepune ljudi, a isto tako i šetališta, uprkos svim preporukama! Ništa bolja situacija nije bila ni u Beogradu, gde su se stvarali redovi ispred prodavnica i apoteka. B. R.

SPC sluša Vladu LITURGIJE BEZ VERNIKA Kako Kurir saznaje, s obzirom na to da policijski čas važi do ponedeljka ujutru, sveštenici Srpske pravoslavne crkve će nedeljne liturgije moći da služe samo tamo gde sveštenik ili monah stanuju u okviru svetinje, dok vernici neće moći da prisustvuju. - Liturgije će služiti samo oni koji žive u okviru manastira ili crkve. Recimo, sveštenik koji u porti crkve ima kuću će moći da služi liturgiju, ali bez naroda. U manastirima gde žive monasi koji imaju crkvicu moći će dva monaha da služe liturgiju. U mestima gde sveštenik živi u gradu, a ne u porti crkve, tu neće biti služene liturgije, te crkve će biti zaključane - rečeno je Kuriru u SPC.

ČINJENICE MERE VLADE zabranjeno okupljanje više od dve osobe

novi režim policijskog časa vikendom (od subote u 13 sati do ponedeljka u pet časova)

ostalim danima policijski čas traje od 17 časova do pet ujutru

zabrana kretanja za starije od 65 godine, osim subotom od 4 do 7, kada im je omogućeno da odu u nabavku

zatvoreni kafići, restorani, igraonice, kladionice, frizerski i kozmetički saloni

zabranjen rad svih objekata i lokala unutar tržnih centara, izuzev samoposluga i apoteka

zatvorene su sve pijace

dozvoljena štenja ljubimaca od 23 sata do jedan sat iza ponoći i u nedelju od osam do 10 časova ujutru, i to najduže 20 minuta u krugu od 200 metara od mesta prebivališta

obustavljen je avio-saobraćaj, kao i gradski i međugradski prevoz (Beograd uveo koridorske linije za građane koji imaju radnu obavezu)

mera samoizolacije produžena je sa 14 na 28 dana

zabranjena okupljanja na javnim mestima

razmak između ljudi mora biti najmanje dva metra

zatvoreni su vrtići, škole, fakulteti, parkovi

sahranama može da prisustvuje najviše 10 osoba, uz poštovanje međusobne razdaljine od dva metra

Kurir.rs/Mina Branković/Foto: Nemanja Nikolić

Kurir