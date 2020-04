SVEGA IMA U PRODAVNICAMA: Brašno traženije nego za vreme bombardovanja, a nećete verovati šta se najviše kupuje

Ljajić je rekao da je jutros od 04.00 do 07.00 za najstarije građane bilo otvoreno mnogo više prodavnica nego ranije.

"Očito da interesovanje ne jenjava, sve je više ljudi, kupaca, robe ima dovoljno, ljudi su se mogli uveriti da je ponuda korektna", kazao je ministar trgovine za RTS, dodajući da se traži manje-više isti asortiman.

"Razgovaramo sa dobavljačima, važžno da se lanac održži, možžemo da budemo mirni da ce stabilnost biti održana", istice Ljajić.

Kaže da je brašno tražženije nego za vreme bombardovanja.

Podseća da je vrh kupovine i prodaje bio od 9 do 15. marta, kada je potražnja bila 61 odsto veca od istog perioda prošle godine.

"Iznenadilo me je da su plastični brijači planuli istog dana kad dođu, imali smo veću potražžnju za brašnom nego za vreme bombardovanja. Veća potražžnja je za toalet papirom, 208 odsto, nego za dečjom hranom, pelenama, jogurtom, jajima. Za mene je to neobjašnjivo, ali dobro, to su ljudski strahovi na koje morate da računate. Najvažžnije da je bilo robe, nijednog trenutka nisu prodavnice bile prazne", istakao je Ljajić.

Napominje da je sirovinska baza dobra i da domaćom prizvodnjom mogu da se zadovolje potrebe za osnovnim namirnicama.

"To se na ovoj krizi pokazalo. Na globalnom nivou problem možže da bude logistika, mnoge zemlje se suočavaju sa problemom preopterećenosti vozača, nedostatkom vozača i to je mnogo veći problem u perspektivi", navodi ministar trgovine.

Kažže da je kvasac na listi deficitarnih proizvoda sada zamenio grašak, kojeg u prodavnicama ima, ali manje nego ranije.

