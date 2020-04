PAŠALIĆ: Prvo i osnovno pravo je pravo na život, pravo da svako preživi ovu kataklizmu

Na konstataciju novinara da mnogi strepe da će biti više kršenja ljudskih prava tokom vanrednog stanja, Pašalić je odgovorio:

"Nemaju razloga da strepe. Zna se šta je vanredno stanje, šta je ratno stanje Postoji 17 ljudskih prava koja se ne smeju prekršiti ni u ovakvim situacijama, kada je vanredno stanje, ona moraju biti takva kakava jesu, jer su Ustavom predviđena. Prvo i osnovno pravo je pravo na život, pravo da svako preživi ovu kataklizmu, ovo što nas je zadesilo".

Povodom SMS poruke vlade građanima da ostanu kod kuće, jer nam u suprotnom sledi španski i italijanski scenario, koju su neki doživeli kao izazivanje panike, Pašalić je rekao da je on, zahvaljući komunikaciji sa kolegama iz te dve zemlje, shvatio da je to važno kako se situacija kod njih ne bi desila i nama.

„Suština je da je potrebno da se izdrži još par nedelja, da se ne bi desilo što i kod njih, a kad bih vam procitao pisma kolega iz tih zemalja siguran sam da građani ne bi kršili ono što je vlada proklamovala", poručio je ombudsman.

Komentarsisći slučaj privođenja novinarke Ane Lalić on je kazao da su se predstavnici Kancelarije zaštitnika građana čuli sa njenim advokatom i da su rekli da se policija ponašala po zakonu i propisima.

„Tu je sve bilo kako treba, ostalo je stvar sudskog postupka. Kao Zaštitnik građana mogu da komentarišem postupanja policije, a naše ingerencije prestaju kada počne postupak", objašnjava Pašalić.

On je rekao i da je obišao karantine i privremene bolnice u Srbiji, uključujući onu na Sajmu u Beogradu i dodao da građani treba da razumeju da nisu u pitanju hoteli, niti hosteli.

„Najvažnije je bilo da proverim da li su i karantini i smeštaji za one koji su došli iz inoštranstva i privremene bolnice organizovani u skladu sa principima za takvu vrstu objekata jer važno je da ne dođe do masovnog zaražavanja u takvom smeštaju i između tih lica i onih koji ste staraju o njihovom zdravlju", rekao je on.

Kaže da postoje odgovarajući higijenski i sanitarni uslovi i da oni koji su smešteni imaju mogućnost komunikacije sa spoljnim svetom.

Građani se ombudsmanu, inače, poslednjih dana najčešće obraćaju sa pitanjem kako će komunicirati, odnosno pomagati svojim najbližima koji su zdravstveno ugroženi naredna dva dana, kad će na snazi biti zabrana kretanja.

On je rekao da bi u dogovoru sa policijom i Ministarstvom zdravlja njima tebalo da se daju posebne dozvole, kako bi mogli da pomognu švojim bližnjima koji ne žive sa njima u svakodnevnom funkcionisanju, ako to sami nisu u mogućnosti.

