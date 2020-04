SAHRANJEN DRŽAVNI SEKRETAR BLAŽIĆ U RODNOJ KIKINDI: Sugrađani ga ispratili uz jecaje i stroga pravila zbog epidemije

Državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine dr Branislav Blažić (63), sahranjen je u 10 sati, na groblju u rodnoj Kikindi. Uz bolne jecaje najmilijih i opelo koje je služilo sveštenstvo SPC, na večni počinak je ispraćen bivši predsednik opštine, republički i pokrajinski poslanik, nekadašnji ministar za zaštitu životne sredine, jedan od osnivača Srpske napredne stranke i član Predsedništva te stranke. On je preminuo 1. aprila u Beogradu, od posledica virusa korona. Biranim rečima od njega se oprostio otac Boban Petrović, starešina hrama Svetih Kozme i Damjana u Kikindi.

foto: S.U.

On je rekao da je dr Blažić bio veliki čovek i donator SPC. U ime najmilijih od njega se potresnim govorom oprostila ćerka Olja. Pre početka pogreba, Kikinđani su dolazili do kapele i ostavljali cveće i vence. Bilo je veoma dirljivo, ali se zbog strogih mera obavljanja sahrana, koje predviđaju prisustvo do najviše deset osoba, niko nije zadržavao.

foto: S.U.

Sahrani je prisustvovao i gradonačelnik Kikinde, Pavle Markov, dok je u izjavi za naš list Stanislava Hrnjak, predsednica gradske Skupštine, priznala da je beskrajno tužna:

foto: S.U.

- Nismo mogli da pomislimo da čovek, koji je zračio velikom energijom i optimizmom, može da u tako kratko vreme bude otrgut od života. Mi, koji smo s njim sarađivali u prethodnih dvadesetak godina, i razvijali se politički, duhovno i ljudski, danas smo beskrajno tužni. Tuga nas se ophrvala kad je prvo stigla vest o smrti dr Branislava Blažića. Još smo tužniji sad jer zbog vanrednog stanja nismo bili u mogućnosti da ga ispratimo na najdostojanstveniji način- rekla je Hrnjak i nastavila:

- Njegova toplina i ljudskost su nešto što bi potvrdio i neko ko je dr Blažića znao samo površno. Mi koji smo s njim radili i drugovali zaista bi dugo mogli da govorimo. Čim se okonča vanredno stanje, upriličićemo komemorativan skup na kom ćemo se s pijetetom i dužnim poštovanje oprostiti od našeg Baneta. Živeo je i borio se za njegovu Kikindu. Upućujem najiskrenije saučešće porodici dr Branislava Blažića- kazala je ona.

S.U.

Kurir