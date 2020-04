KOMŠIJA, ZAŠTO TRUJEŠ NAS I NAŠU DECU? Pančevci snimili čoveka koji FEKALIJE IZ SEPTIČKE JAME PROSIPA NA ULICU!

Stanovnici Dobrovoljačke ulice u Pančevu tvrde da njihov komšija danima prosipa na ulicu fekalije iz svoje septičke jame, a kao dokaz tome redakciji Kurira poslali su fotografije i video-snimak, a isti materijal prosledili su i nadležnim službama!

Šokirani Pančevci kažu da njihov komšija prazni septičku jamu tako što njen sadržaj kofama izbacuje nasred ulice, kojom svakodnevno prolaze čak i deca.

- To traje već neko vreme. On se, koliko znam, jedini nije priključio na kanalizaciju. I svoju septičku jamu već skoro godinu dana unazad prazni kofama i to prosipa na ulicu, gde se igraju deca. Mališani preskaču te barice. Jezivo - žale se žitelji Dobrovoljačke ulice i dodaju da se njihovom ulicom širi nesnosan smrad.

Naš sagovornik kaže da su se za pomoć obraćali svim nadležnim službama, ali da niko nije reagovao.

- Jedna inspekcija je izlazila na teren, ali tog dana je bilo snega, pa zato nisu mogli ni da zateknu baricu od fekalija. Baš zbog toga, da bismo dokazali šta čovek radi, 3. aprila smo ga snimili. Na snimku se vidi kako on iznosi kofu na ulicu. Interesantno je i to da naš nesavesni komšija često prosipa fekalije u vreme policijskog časa, kada nema nikoga napolju. Ta tečnost se onda slije niz ulicu, ali ostanu barice, To je leglo zaraze! Pored koronavirusa samo nam je još ovo falilo! - jada se Pančevac u nadi da će neko od nadležnih službi u najkraćem mogućem roku reagovati. Kontaktirali smo Komunalnu miliciju iz Pančeva povodom ovih tvrdnji žitelja Dobrovoljačke ulice, ali odgovor još uvek nismo dobili.

