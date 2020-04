STEVANOVIĆ: Mali je broj izlečenih u Srbiji, evo koliko je potrebno za ozdravljenje od korone

Direktor Infektivne klinike KCS Goran Stevanović izjavio je da u Srbiji ima izlečenih od virusa korona, ali da je još uvek reč o malom broju, jer proces izlečenja traje dugo, te da su svi izlečeni imali lakšu kliničku sliku.

"Imamo izlečene, reč je još uvek o malom broju, jer proces traje dugo. Oni su imali vrlo laku kliničku sliku", rekao je Stevanović na pres konferenciji.

On je pojasnio da je obolelima sa lakšom slikom potrebno od sedam do 14 dana, "srednje" obolelima od dve do četiri nedelje, dok kod najtežih slučajeva terapija traje i do osam nedelja.

"Nećemo u ovom trenutku imati veliki broj izlečenih", konstatovao je Stevanović.

On je ukazao i da je, obistava kretanja, ne znači da oni sa lakšim simptomima, treba da sede kod kuće, već svakako da se jave lekaru, te dodao da se u takvim slučajevima kretanje ne ograničava u bilo koje doba dana i noći.

Kurir.rs, Tanjug

