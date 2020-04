DR KOVAČEVIĆ DAO RAZUMAN ODGOVOR: Evo zbog čega i kako se pojavila korona!

Apsurdno je i to što smo za našu krivicu optužili druge

Vratilo nam se nepoštovanje prema svetu u kojem živimo. Apsurdno je i to što smo za našu krivicu optužili svinje, krave, majmune, i sad na kraju slepog miša, a mi smo sve to napravili", ukazuje pisac.

Akademik i dramski pisac Dušan Kovačević smatra da je korona virus žuti karton koji je čovečanstvu dala planeta pošto smo je dugo uništavali.

"Mi smo već dugo razboljevali našu planetu i sada je planeta razbolela nas. Zatrovali smo vodu, zemlju, vazduh. Jedemo, pijemo i dišemo otrov i moglo bi se reći da je ovo žuti karton koji nam je planeta dala, jer je bilo nepodnošljivo šta smo radili i koliko smo bili bahati i uništavali planetu. Sad simbolično peremo ruke. Svi na planeti peremo ruke, ali bojim se da ih dugo nećemo oprati, šta smo sve uradili ovoj lepoj i, našom krivicom, nesrećnoj Zemlji", rekao je Kovačević za RTS.

On ukazuje i da se u poslednjih dvadeset-trideset godina, stalno pričalo koliko koja od bogatih zemalja ulaže milijardi, bilijardi dolara u naoružanje.

"Da je jedan deo tog novca otišao u preventivne svrhe u medicinu, danas se ovo ne bi desilo. Jednostavno, tenk koroni ne može ništa. Apsurd je da su bilijarde i bilijarde dolara i evra ulagane u odbranu od neprijatelja kome se sad ne može ništa", ističe Kovačević.

On kaže da je još jedan veliki apsurd to da je na crnom tržištu u Njujorku, hiljadu i nešto dolara obična maska koja inače košta dolar.

"Pre nekoliko meseci bila je nemoguća misija da se kaže da će ruski vojnik ući u Italiju ili u Ameriku da pomaže. Sve je dovedeno do užasnog apsurda i do osećanja da je čovek zapravo napravio veliki greh prema civilizaciji, planeti i sad mu se to vraća", kaže Kovačević.

On je rekao i da želi da , u ime svih ljudi s kojima je u kontaktu, zahvali lekarima i medicinskom osoblju, koji su na prvoj liniji fronta.

"U drugoj liniji su takozvani pozadinci, kao u svakom ratu, koji malo dosađuju i prave nered. Tako da bih zamolio ove iz pozadine, ako već ne mogu da pomognu lekarima, da im ne odmažu. Kako će pomoći? Pomoći će tako što neće biti žrtve, neće se lekari baviti njima. Pomozimo im čuvajuci sebe i čuvajući ljude oko sebe. To je najviše što možemo da uradimo", poručio je Kovačević.

On je naveo i da je istorija čovečanstva zapravo istorija ratova i bolesti i da smo zaboravili da je pre tacno 100 godina bila strašna epidemija španskog tifusa i da je tom prilikom odnela oko 50 miliona stanovnika Evrope i sveta.

"Mi smo to zaboravili i sada nam se vratilo. Vratilo nam se nepoštovanje prema svetu u kojem živimo. Apsurdno je i to što smo za našu krivicu optužili svinje, krave, majmune, i sad na kraju slepog miša, a mi smo sve to napravili", ukazuje pisac.

On smatra i da će se posle posle epidemije desiti bitne promene u svetu.

"Ovo je prilika da upoznamo sami sebe i ustanovimo s kim smo to živeli ceo život. Biće velikih razočaranja kada se upoznamo. Hteo bih da kažem da je život najopasniji po zdravlje, prema tome, kad se ovo jednog dana završi, a ne treba da budemo prerano srecni da ce to biti za mesec, dva ili tri, ovo će malo duže trajati, ali ono što je jako bitno, to je da bi bilo dobro da budemo bolji i da cenimo život i vrednosti života na drugaciji nacin. Nije sve u materijalnom, sloboda je nešto što je najbitnije i najvažnije", kazao je Kovačević.

On ocenjuje i da je sudbina u ovim vremenima poprilično tužna i da se u ovakvim vremenima malo radi.

"Možemo očekivati u narednih deset godina blokbastere o tome kako je svet stradao u vreme korone. Biće knjiga, drama, pesama, slika, filmova velikih o ovoj nesreći i tragediji", zaključio je Kovačević.

On je rekao i da stariji koji sada ne izlaze iz kuća moraju da vode računa o sebi, jer pred sobom imaju dane, za razliku od mladih koji imaju decenije.

Kovačević je na kraju poručio: "Ostanite kod kuće, biće nam bolje jednog dana".

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir