UTOPIJA NE POSTOJI: Imunolog Srđa Knežević objasnio šta moramo da uradimo da bismo sprečili strmi rast epidemije

Nije dovoljno samo doneti mere, one moraju i da se primenjuju, kaže imunolog Srđa Janković iz Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj i dodaje da je zbog toga došlo do pooštravanja kontrole primene mera.

"Mere će dati rezultate u onoj meri u kojoj ih primenimo. Očekujemo rezultate, oni se ne vide odmah zato što znamo da postoji period inkubacije koji traje pet i sedam dana", rekao je Janković za TV Pink.

Mere koje se preduzimaju imaju za cilj da zaustave "strmi rast epidemije", kako bi se sačuvali životi.

On kaže i da jedan broj ljudi ne shvata situaciju ozbiljno.

"Utopija je da svi do jednog razumeju problem i ponašaju se disciplinovano, to ne postoji, ali dovoljno je da većina nas to radi", naveo je janković.

On navodi da su pojedine države zauzele stav koji nije podržan epidemiološki i imunološki, ali je izgledao primamljivo ekonomski, a to je da mere ne budu rigorozne kako bi se epidemija što pre završila sa kolektivnim imunitetom.

"To nije moguće u ovom slučaju. Sve zemlje koje su pustile da se virus masovno prenosi neminosno se suočavaju sa velikim brojem ljudi koji su životno ugroženi i koji umiru. To ne može nijedan sistem da izdrži", naveo je on.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Pink)

