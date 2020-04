MILJAN JE SIN DIREKTORA OVE KLINIKE I IMA KORONU: Poslao je jaku poruku iz bolničke sobe koju deli sa poznatim pevačem

Ivanović se oglasio nedugo po prijemu u bolnicu.

"U sobi sa Đorđe Davidom, klinika za pulmologiju KCS, odsek za hitan prijem. To je što je, pa kako bude. Radio sam, obožavam svoj posao. Mogao sam i da ostanem kod kuće. Nisam. . . Pozdrav svima", bilo je prvo što je Miljan napisao na Fejsbuku po dolasku na Kliniku u utorak.

Već dan kasnije Ivanović je stekao utisak o trudu koji ulažu medicinski radnici u borbi za život svakog pacijenta, a imao je i šta da poruči narodu.

"Da imate priliku da gledate ovo što ja sad gledam, dupke punu kliniku za pulmologiju, pacijente koji su, skoro svi, došli sa lakim simptomima, a onda u par sati ušli u takvo pogoršanje, da mi je teško i pričati o tome, da možete da vidite medicinsko osoblje, koje SA NOGU PADA, pokušavajući da pomogne svima, ne pomišljajući na sebe i svoju bezbednost, da sve to možete da vidite, kao ja trenutno, garantujem Vam, kunem Vam se, OSTALI BISTE KOD KUĆE, BEZ POMISLI DA IZAĐETE bilo gde. Podrži one do kojih ti je stalo, podrži one koji u ovom trenutku rizikuju svoje zdravlje, pa i život, da bi pomogli drugima, podrži NAŠU Srbiju, OSTANI KOD KUĆE!", poručio je Milan Ivanović.

