KON OTKRIO: Evo kako bismo mogli da izbegnemo KARANTIN OD 24 ČASA! Poslao važnu poruku svima!

- Previše je ozbiljna mera potpunog prekida kretanja da bi tek tako mogla da se donese. Teoretski ona je najpouzdanija za prekid prenošenja, međutim da bi došao jasan predlog od struke prvo svi članovi stručnog tela moraju da se usaglase, radi se o ozbiljnoj odluci. Ja sam lično uveren da će ta mera dovesti do naglog prekida transmisije - kaže Kon, ali dodaje da se mora proceniti i šteta koju bi nanela.

Daleko bi bolje bilo da se svi ponašamo kao da je ta mera već na snazi, da se izlazi na kratko, do prodavnice, do posla, i sa posla, u tom slučaju ne bi morala da se uspostavlja ova mera, zaključuje on.

Kaže i da na društvenim mrežama ima dosta protivljenja bilo kakvim merama, naročito od poznatih ličnosti, što nanosi dosta štete.

Vreme je da izguramo ovih nekoliko nedelja, "dve sigurno", kaže Kon, a posle ćemo videti, jer nema procena koliko će ovo trajati-

- Ne treba se plašiti ni da će predugo da traje, sigurno neće trajati dugo neke drastične mere. Strah od Covid-a će trajati, ali će popustiti vremenom.

