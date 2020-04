EPIDEMIOLOG DR ZORAN VUČINIĆ, POSLE ISKUSTAVA SA PTIČJIM I SVINJSKIM GRIPOM: Savladaćemo mi i ovo samo da budemo ljudi

UŽICE - Čeka nas jako neizvestan i jako težek period za koji je svaka prognoza nezahvalna. Država i zdravstveni sistem su učinili i čine šta mogu, ali, bez saradnje, bez pomoći naroda, bez, rekao bih, narodne sabornosti, za uspostavljanje, ja bih to nazvao bdenja nad virusom, biće jako - jako teško. Zbog svega ovoga iznad svega je važno da narednih 14 dana svi ostanemo u svojim kućama, da na taj način pokažemo odgovornost ali i koliko verujemo svojim prijateljima, komšijama, doktorima, sestrama, kako se borimo da sačuvamo i njih i sebe.

Ovo u razgovoru za "Kurir" kaže dr Zoran Vučinić, čuveni srpski i užički epidemiolog, sada u penziji, doktor koji se u karijeri susreo, borio, sa mišjom groznicom, ptičjim i svinjskim gripom, mnogim drugim epidemiloškim izazovima.

- Ovo je velika borba protiv korone, virusa sa dosta nepoznanica. Zato je sada važno da se svako od nas ponaša i u kući, i u kontaktima sa drugima kao da je pozitivan. Kao da je svako od nas pozitivan. Samo na taj način, isključivanjem bilo kakvih kontakata mi ćemo razvući epidemiju a to je naročito važno jer je naš zdravstveni sistem uveliko prenapregnut. Razvlačenje je potrebno i se zdravstveni sistem, koliko je god moguće, ralaksira, odmori, pred napore koji nas čekaju - kaže dr Vučinić.

On pozitivno ocenjuje korake koje su država i zdravstveni sistem već preduzeli. Na taj način je, po njegovim rečima, "kupljeno" je nešto vremena da se sistem što bolje pripremi za dane koji dolaze.

- Mi smo sada u blagoj prednosti zato što smo imali nešto vremena za pripreme.Stacionar na Sajmu u Beogradu, ja bih to tako nazvao, u tom smislu je veoma važan. Preko potreban. Čak mislim da bi svaka opština u Srbiji, koja ima mogućnosti, trebalo da razmišlja i o nekoj rezervnoj varijanti na svojoj teritoriji. Posebno opštine u kojima se do sada pojavio veći broj inficiranih - kaže dr Vučinić.

Užički epidemilog ocenjuje da je u prih 25 dana od pojave virusa u Srbiji bilo lutanja i nesporazuma, ne velikih, ali da ti nesporazumi nisu i ne mogu presudno uticati na borbu koja se vodi protiv ovog virusa.

- Mere su uvedene i one su dobre, međutim, narodu stalno i iznova treba objašnjavati zašto su te mere potrebne. Objašnjavati i iznova objašnjavati. Objasniti zašto je potrebna samoizolacija od dva puta po 14 dana, da to nije ničiji hir i da je taj period potreban da se uspostavi epidemiološki nadzor, da se prekine mogući put širenja zaraze. Narodu ne samo da treba reći da ostane kod kuće, nego stalno i iznova, svakodnevno objašnjavati zašto je to potrebno, zašto je to presudno. Hajde da svi shvatimo da je tih 14 dana koliko je potrebno da sedimo kod kuće ništa, baš ništa u odnosu na posledice koje nas čekaju ako to ne uradimo - kaže dr Vučinić. I, zaključak za kraj:

- Savladaćemo mi i ovo, to je neminovno, samo, da svi budemo na istoj strani, da budemo ljudi u ovim teškim vremenima. Ljudi i prema sebi i prema drugima.

Gde su pale Italija i Španija - Samoizolacija je, i to treba narodu stalno ponavljati, naročito važna zbog asimptomatskih formi ovog virusa. One su, čini mi se, napravile i prave najveći problem. To je čovek koji se inficira, pet dana nema nikakvih simptoma, šeta okolo i širi virus. To su Kinezi brzo shvatili, a to je u Italiji i Španiji napravilo najviše problema. Kako bismo mi izbegli te probleme važna je samoizolacija, tu je ključ - reči su dr Vučinića.

