EKONOMSKE MERE DRŽAVE DAJU REZULTATE: Već 22.000 radnika VRAĆENO NA POSAO!

Posle najave ekonomskih mera države, već je između 21.000 i 22.000 radnika vraćeno na posao, a nakon borbe za ljudske živote tek će uslediti bitka za očuvanje radnih mesta i ekonomije, poručio je juče predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je rekao i da je stanje u našem budžetu bolje od nekih drugih zemalja, što potvrđuju i kreditne agencije.

- Ono što će biti problem jeste to što su prihodi sve manji, jer niko ništa ne radi, sem javnog sektora i strateške proizvodnje - rekao je predsednik.

Vučić je ukazao i da je malo koja zemlja predvidela tako sveobuhvatne i sektorski dobro postavljene ekonomske mere, pa smatra da će Srbija brže i lakše izaći iz krize.

I ministar finansija Siniša Mali navodi da je za povratak radnika na posao bilo ključno predstavljanje državnog paketa pomoći, a posebno ističe to što će država da pokrije minimalac za svakog zaposlenog, a poslodavac ostalo.

- Država će svakom radniku isplatiti oko 750 evra, odnosno nešto više od 90.000 dinara, i tako sprečiti otpuštanje radnika. Poslodavac nema obavezu da plaća kredite i finansijske lizinge, poreze i doprinose za zarade i akontaciju za porez na dobit za 2020. Jedini uslov da to dobije jeste da nije otpustio više od 10 odsto radnika, što će se proveravati kroz poresku prijavu - kazao je on.

Podsećajući da je državni paket ekonomskih mera pomoći „težak“ 5,1 milijardu evra, što je polovina godišnjeg budžeta, s obzirom na to da će kriza izazvana epidemijom koronavirusa trajati tri meseca, Mali je otkrio i šta će se desiti ako vanredno stanje bude duže potrajalo.

- Ako kriza potraje duže od tri meseca, izaći ćemo sa novim paketom mera. Svima je u interesu, državi i bankama, da nam privreda ne stane - ističe Mali.

On je ponovio da će najveći teret preuzeti država, Fond za razvoj, ali i da su banke te koje mogu da dođu do svakog preduzeća pošto imaju infrastrukturu po Srbiji.

- Država staje iza toga, a banke treba da iskoriste svoje znanje. Podrška privredi mora da se pruži odmah, već danas. Do petka izlazimo sa celim pravnim okvirom - kaže Mali.

Brzi oporavak

OČUVATI KAPACITETE

Siniša Mali kaže da ovakav obim programa pomoći privatnom sektoru retko koja zemlja ima, budući da iznosi 11 odsto BDP.

- Cilj programa mera je da posle krize ostanu netaknuti proizvodni kapaciteti, da se ne zatvaraju fabrike i da ljudi ne ostanu bez posla, kao i da u što kraćem periodu preduzeća dođu do nivoa proizvodnje koji su imali do pre samo mesec dana - kazao je on i dodao da bi Srbija, po projekcijama, na kraju 2021. mogla da ostvari privredni rast veći od sedam odsto.