DR STEVANOVIĆ POTVRDIO PISANJE KURIRA: Tačno je, doktor Rakić, koji ima koronu, sam je otišao s Infektivne klinike!

Direktor Infektivne klinike KCS dr Goran Stevanović potvrdio je večeras pisanje Kurira da je čuveni neurohirurg prof. dr Miodrag Rakić pre neko veče pobegao s te klinike gde je bio smešten jer je pozitivan na koronavirus.

- Tačno je. On nije imao nikakvu otpusnu listu, svojevoljno je napustio kliniku i mi smo morali da reagujemo i prijavimo to policiji - rekao je Stevanović na TV Prva i dodao da je to prvi takav slučaj na Infektivnoj od kada se koronavirus pojavio u nas.

Doktor Rakić je načelnik Odeljenja za degenerativne i druge bolesti kičme Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije.

