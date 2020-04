DR PELEMIŠ UPOZORAVA NA VAŽNOST PREVENCIJE: Maske su GLAVNA zaštita od virusa!

Ljudi, nosite maske i rukavice bez obzira na sve, poručuje prof. dr Mijomir Pelemiš, jedan od najboljih srpskih infektologa, član Kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa i bivši direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije.

foto: Kurir

Pelemiš napominje i da u slučaju ovog virusa ne možemo da znamo ko je sve oko nas zaražen jer neki ljudi nemaju simptome, te da je zaštita zato još bitnija.

- Apsolutno moraju da se nose maske i rukavice kad idemo u prodavnicu, apoteku, ukoliko čekamo u redu. Siguran način prenosa virusa je respiratorni, a to znači preko nosa i usta, to niko još nije osporio. To je jedino dokazano.

Pipanjem rukama je takođe moguće prenošenje, ali u manjoj meri nego respiratornim putem. Kako onda može neko da kaže da od nošenja maski nema koristi? Mi sad ne znamo koliko ima zaraženih u Srbiji koji nemaju simptome, pa svako može da stane pored nekog takvog i šta onda - kategoričan je naš stručnjak.

foto: Kurir TV Printscreen

Prema Pelemiševim rečima, maske su neophodne, ali moraju da se nose pravilno. - Ukoliko neko nosi masku ispod nosa, onda je bolje da je nema. I trebalo bi da ona bude zategnuta na licu, da prianja uz kožu. Ne sme da visi. Takođe, narod ne drži distancu ni s maskom ni bez nje. Imamo jako veliku epidemiju, ne znamo ko je zaražen, a ko nije. Nema razgovora o tome da li bi trebalo da se nose maske i rukavice, a njih obavezno moraju da nose apotekari, prodavačice, kasirke - zaključuje on.

Pelemiš podseća da je nošenje maski u Kini, Japanu, Tajlandu i Južnoj Koreji tradicija i da se pokazalo da u tim zemljama ima manje zaraženih nego u državama u Evropi.

Povodom tvrdnje direktora SZO za vanredne situacije Majkla Rajana da ne postoje konkretni dokazi koji bi sugerisali da masovno nošenje maski donosi potencijalnu korist, Pelemiš odgovara da „taj gospodin iz SZO može iz kancelarije da priča šta hoće“ i da ne zna „da li on izlazi na teren“.

Kurir.rs/ R. Briza Foto: Ana Paunković, Beta/Vlada Srbije/Slobodan Miljević

Kurir