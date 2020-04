DOKTORKA DARIJA O NEOBIČNIM OSOBINAMA VIRUSA KORONA: To se zove fenomen ledenog brega, evo šta se u stvari dešava

BEOGRAD - Zamenica direktora Instituta Batut Darija Kisić Tepavčević izjavila je da je za korona virus karakterističan fenomen "ledenog brega", to jest većina inficiranih ili nema simptome respiratorne infekcije ili su to blaži oblici koji liče na prehladu.

"To znači da većina nas može nositi ovaj virus u sebi a da to ne zna. Znači, mi početkom pete nedelje imamo 1.908 potvrđenih slučajeva infekcije i barem pet do deset puta više inficiranih koji nisu prepoznati jer se osećaju dobro", rekla je Tepavčević.

Prema njenim rečima, treba biti svestan da svako može da nosi ovaj virus u sebi i zato je mera samoizolacije ključ uspeha, da bi se stvorili uslovi da se zaustavi put prenošenja i spreči da virus predje na novu osetljivu osobu.

"Jako je bitno da shvatimo da virus SARS-CoV-2 ne može da opstane bez nas. Mi mu omogućavamo sredinu za opstanak, razmožavanje i dalje prenošenje", naglasila je Tepavčević.

Ona je rekla da još nije u potpunosti razjašenjeno koliko dugo može da opstane u spoljašnjoj sredini, to jest da li se to meri satima ili danima, ali da je jasno da se virus ne bi našao u spoljašnjoj sredini da ga inficirani čovek tu nije preneo".

"Najefikasniji način prevencije infekcije virusa SARS-CoV-2 je obezbeđivanje udaljenosti od minimum dva metra od potencijalnih rezervoara infekcije. Poslednih dana beležimo porast obolelih, ali je očigledno da su primenjene mere usporile tok epidemije", rekla je Tepavčević.

(Kurir.rs/Beta/Blic)

