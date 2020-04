PRIVATNE BOLNICE ODBILE DA PREGLEDAJU ZARAŽENE: Vlasnici privatnih klinika ponudili prostor i kapacitete, a ne i lečenje

BEOGRA - Od izbijanja krize sa korona virusom upadljivo je odsustvo informacija o tome šta rade privatne medicinske ustanove i ordinacije i da li su uključene u borbu zdravstvenog sistema protiv virusa.

"One su same sebe isključile iz ove situacije, u samom početku", rekao je danas epidemiolog i član Kriznog štaba vlade za zdravstvo dr Predrag Kon.

"I to tako što su sve upućivali isključivo na Infektivnu kliniku i odbijali su, vrlo često, i preglede. Ja sam rekao da je to neprihvatljivo", rekao je Kon danas na pres konferenciji.

Vlasnici privatnih klinika nisu, sudeći po ovoj izjavi, bili spremni na rizik, odnosno na direktno uključivanje u selekciju i lečenje obolelih od covid- 19, očito.

Umesto toga, ponudili su da ustupe svoj prostor i kapacitete.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić rekao je Tanjugu da su još na početku epidemije kapaciteti privatnih bolnica popisani.

Ilustracija foto: Shutterstock

One su, kaže, pokazale spremnost da ustupe, odnosno stave na raspolaganje svoje krevete i respiratore, ali je taj kapacitet mali, kaže Vekić, i skroman u odnosu trenutnu situaciju.

Sve velike privatne bolnice prijavile su, navodi, samo sedam respiratora.

"Mi to imamo u vidu, računamo na to, ali nama je sada neophodno da u jednom prostoru na jednom lokalitetu imamo daleko veći broj kreveta kao što je, recimo, 'Dragiša Mišović' sa 400 kreveta, 'Zemun' sa 300 kreveta, gde aktiviramo ceo sistem na jednom mestu. Da aktiviramo ceo sistem zbog 20 kreveta koliko može jedna od njihovih bolnica, ili 30 kreveta da pruži, to je izuzetno mali resurs, a veliki pogon", rekao je Vekić.

Vekić je rekao Tanjugu i da će svi kapaciteti VMC-a na Karaburmi u Beogradu, koji je juče počeo da prima pacijente inficirane od korona virusa, danas već biti popunjeni.

Ostalo je još oko desetak slobodnih kreveta na VMC, od 106, koje je ova ustanova namenila za pacijente inficirane Kovidom 19.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir