GRAĐANI UPLATILI 240.000 ARANŽMANA KOJE NE MOGU DA ISKORISTE: YUTA pravi plan za obeštećenje turista

Sva prolećna putovanja preko turističkih agencija planirana za realizaciju do 15. maja ranije su otkazana zbog vanrednog stanja u velikom broju evropskih država, a veliko je pitanje šta će biti i sa letovanjima, koja su najvećim delom ili u celosti već isplaćena.

Turističke agencije trenutno ne rade, ali odgovaraju na mejlove zabrinutih putnika. Dve porodice iz Beograda svoje odmore za jun isplatili su ranije – jedni su zimus izdvojili 1.000 evra za letovanje u Alanji, drugi 300 evra za apartman u Nea Vrasni u Grčkoj, koje su uplatili još prošlog novembra.

Prvi su u agenciji dobili informaciju da zbog vanrednog stanja za sva putovanja posle 15. maja u ovom trenutku „ne postoji realan način sagledavanja uslova realizacije, promene termina ili eventualnog otkazivanja aranžmana“, te da će tek nakon ovog perioda imati više informacija a na osnovu preporuke SZO.

Drugima je kratko odgovoreno da postupaju u skladu sa preporukama YUTA, a uz molbu da imaju razumevanja i strpljenja dobili su da potpišu i formular o saglasnosti za odloženo putovanje.

Agencije u oba ova, ali i ostalim slučajevima neće vratiti novac, ali će im biti ponuđen vaučer u vrednosti uplaćenog letovanja koji će moći da iskoriste u narednih godinu dana ili, kako za Danas kaže direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA) Aleksandar Seničić, do kraja naredne turističke sezone.

„Za celo leto, a tu mislim na jun, jul, avgust i septembar imamo 230.000 do 240.000 uplaćenih aranžmana, od toga je nekih 100.000 uplaćeno u celosti, ostali delimično. Minimum 70 do 80 odsto od toga već je plaćeno stranim partnerima“, ističe Seničić.

On napominje da formalno-pravno postoji osnova da se novac vrati putnicima, ali da je vanredno stanje svuda i da su ovo okolnosti koje se nikada nisu desile.

„Pokušavamo svi da nađemo model u kom ni putnici ni agencije, ni hotelijeri ne bi bili oštećeni, jer svima je vanredna situacija. Ideja je da oni koji su planirali put na proleće to promene za aranžman tokom leta ili što će biti model za sve, da dobiju vrednosni vaučer u iznosu koji su uplatili“, kaže direktor YUTA.

Oni bi taj novac mogli da iskoriste, kako kaže, u roku od godinu dana, ali će taj period možda biti produžen do kraja sledeće sezone.

U slučaju prolećnih putovanja, agencije bi sada, kako kaže, mogle da vrate putnicima tek nekih 10 odsto, jer su sva ta putovanja unapred plaćena, plaćeni su stranim partnerima svi troškovi unapred, te je model sa vaučerima mnogo bolje rešenje.

Slična praksa u zemljana EU

„Isto je i sa aranžmanima za leto, uplatili smo veliki deo akontacija, naročito za one first minute ponude. Kako putnik uplati sve, agencije dalje uplaćuju svojim partnerima u inostranstvu, tako da je već sada 80 do 100 miliona evra uplaćeno na raznim destinacijama po Evropi“, naglašava Seničić.

On kaže da je model sa vaučerima YUTA predložila još početkom marta, a da su slično uradile gotovo sve zemlje Zapadne Evrope. Nemačku izdvaja kao primer dobre prakse.

„U Nemačkoj su pre tri dana doneli odluku da van snage stave sve direktive EU po pitanju paket aranžmana i zaštite potrošača. Doneli su Uredbu kojom se upravo ovo sa vaučerima stavlja kao jedini mogući model jer oni bi trebalo da isplate 4,5 milijardi evra putnicima, što je potpuno neizvodljivo. Oni će ponuditi vaučere koji mogu da se koriste do kraja 2021. i samo u slučaju da neko ne iskoristi u tom periodu vaučer, moći će početkom 2022. da zatraži povraćaj novca“, ističe Seničić.

On pojašnjava dalje da će vaučeri u Nemačkoj biti dvostruko osigurani – jedno je osiguranje od insolventnosti, a drugo ono kojim će država dodatno reosigurati to osiguranje od insolventnosti.

„Mi to ne možemo da obećamo, ali verujem da možemo u dogovoru sa državom da nađemo najbolje rešenje. Vaučeri bi trebalo da važe za sve agencije u Srbiji, mi tražimo od države da to podrži i već imamo njihovu načelnu saglasnost, samo treba da pronađemo način da se to pravno uobliči“, ističe Seničić.

Ekskurzije na čekanju

Kakva je sudbina novca koje su roditelji u ratama plaćali za ekskurzije i dalje se ne zna, a predstavnici Nacionalne asocijacije turističkih agencija YUTA čekaju sastanak sa nadležnim u Ministarstvu prosvete kako bi rešili bar deo nedoumica.

Aleksandar Seničić za Danas demantuje informaciju koja se pojavila u pojednim medijima da će „učenicima osmog i četvrtog razreda srednje škole novac biti nadoknađen kroz vaučere koje će moći da iskoriste u hotelu za koji su uplaćivali rate“.

Seničić kaže da vaučeri ostaju kao opcija ako turističke agencije ne budu u mogućnosti da obeštete roditelje, ali da roditelji neće biti uslovljeni da idu u smeštaj predviđen za izvođenje ekskurzije već će vaučere moći da iskoriste za letovanje ili neko drugo putovanje u narednih godinu dana.

foto: Vladimir Šporčić

– Trebalo bi da imamo sastanak sa Ministarstvom prosvete, ali ga oni stalno odlažu. Neke škole su htele da puste menice agencija, što bi tek izazvalo haos i dovelo agencije u blokadu. Zbog toga smo zamolili Ministarstvo, ako već nemaju sada vremena za sastanak, da obaveste škole da sačekaju do kraja vanrednog stanja, da počnemo normalno da radimo i zajednički nađemo rešenje. Agencije trenutno ne rade i teško da bi uspele da vrate novac roditeljima – ističe Seničić.

Navodi i primer da su određene škole prikupljale novac za ekskurzije u ratama od septembra i da su ga čuvale na svojim računima sa idejom da ga ovog meseca prebace agencijama, za putovanja koja su planirana za april.

– Postoji opravdana bojazan da će škole izvršiti povrat novca roditeljima i da će agencija imati štetu, jer je od svog novca uplatila rezervaciju smeštaja. Ako se to desi, agencija ima pravo po zakonu da tuži školu i naplati stvarne troškove koji su dokazivi – kaže Seničić, napominjući da nema informaciju da li je neka škola to uradila.

(Kurir.rs / Danas, V. A.)

Kurir