DOBRA VEST ZA NAJSTARIJE GRAĐANE: Isplata penzija i novčanog dodatak od 4.000 dinara počinje 10. aprila!

- Ceo svet je u velikoj krizi zbog korona virusa, posebno su zahvaćene SAD. Mi ćemo pokušati da nam bude za nijansu lakše nego nekima u Evropi i u svetu. Mere se odmah primenjujemo, jedino ona sa kojim se čeka je isplaćivanje minimalca, rekao je Vučić gostujući na RTS-.

- Krećemo 10. aprila sa isplatama celih penzija i plus pomoći od 4.000 dinara za najstarije građane. Pokušaćemo da utičemo na to da se ne otpuštaju radnici u privatnom sektoru. Nema rasipanja, to što nekima ne znači 100 evra, neće nas zaustaviti da isplatimo onima koji su u nepovoljnoj finansijskoj situaciji.

Za sada se dobro držimo, ne možemo da obećavamo da neće biti otkaza, ali će ih biti manje nego u nekim drugim ekonomsko snažnijim zemljama. Izašli smo sa dobrim planom.

Nadam se da ćemo za mesec dana ukinuti vanredno stanje i da počnemo da radimo. Samo to čekam! Želim da pojačamo infrastrukturne radnje. MMF nas je pohvalio, kaže da su donete najbolje moguće mere. Oni kažu da će ova godina biće užasna, ali da će sledeća biti sa najvećim mogućim rastom.

