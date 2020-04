DRAMA SRBINA KOJI JE DOŠAO IZ GRČKE: Rekli su mi da nemam koronu, a posle tri dana zvali da kažu da sam zaražen

Nakon što sam se 28. marta vratio iz Grčke, bio sam u karantinu u Bujanovačkoj banji, gde su me testirali. Prvo su mi rekli da je test negativan i da nemam koronu i pustili me, da bi me posle tri dana pozvali i rekli da sam ipak zaražen!

Ovako priča za Kurir G. D. (51), rodom iz Vrbasa, koji već 20 godina živi u Kavali u Grčkoj, a nedavno se zbog poslovnih obaveza vratio u Srbiju. I od tada je u neizvesnosti i strahu da li je zaražen i da li je nekoga zarazio, s obzirom na to da je iz Bujanovačke banje otišao kod sestre u jedno selu kod Žagubice.

- Izgleda da je došlo do greške! Vratio sam se 28. marta i uradili su mi test u karantinu u Bujanovačkoj banji. Posle tri dana su me pustili i rekli da sam negativan. Otišao sam kod sestre i zeta, da tamo budem u karantinu, međutim, posle tri-četiri dana su me zvali i rekli mi da sam ipak zaražen. Tražio sam da me hitno prebace u bolnicu, pošto sam kod sestre koja ima četvoro dece - ispričao je za Kurir G. D.

On je dodao da je prvo bio na Infektivnoj klinici u Beogradu, gde mu, kako je naveo, ništa nisu našli, ali su ga na njegovo insistiranje prebacili u bolnicu na Zvezdari. - Sada sve analize idu iz početka i čekamo rezultate. Hoću da budem siguran i da znam da li sam zaražen ili nisam! Nemam nikakve simptome baš, ni prehlade, ni nikakve druge. Zdravo se osećam. Nakon povratka u Srbiju bio sam u kontaktu sa sestrom, zetom, njenom decom i jednim taksistom, ali niko od njih nema nikakve simptome, svi su dobro - naveo je sagovornik Kurira.

On naglašava da nije bio u kontaktu ni sa kim ko je zaražen, kao i da do njegovog dolaska u Srbiju u Kavali nije bio zabeležen nijedan slučaj korone: - Bio sam u hotelu u Makedoniji sedam dana, ali sam izlazio samo po hranu. Ne znam šta se dešava, ali ukoliko je došlo do greške, tužiću te koji su pogrešili!

