PORUKA DOKTORA KONA VRAĆA NADU SRBIJI: Evo čega se epidemiolog jedino PLAŠI

"Mi smo dobro. U celoj ovoj stuaciji mi jesmo dobro. Nadalje moramo da budemo vrlo striktni u svim merama koje smo isplanirali", rekao je Kon na pres konferenciji.

Kako je rekao, svakako da bi bilo bolje da ima i još mnogo manje zaraženih, ali je naveo da smo sada već peti dan u situaciji da je krivulja zaravnjena.

"Ali, plašimo se da ne uđe u osetljive sredine i da naglo dođe do širenja epidemije. Pre svega u domovima za stare, jer je to najosteljivije mesto koje treba da čuvamo kao oči u glavi. Tu ne sme da nam uđe virus i to moramo kako znamo i umemo da sprečimo", upozorio je Kon.

"Moramo da čekamo, iz dana u dan. Mere su ozbiljne, svi smo toga svesni. Videćemo brojke tokom vikedna i posle toga će morati da se odlučuje", rekao je Kon.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir