DOKTOR MIODRAG LAZIĆ NIJE NA RESPIRATORU: Njegovo stanje je stabilno! Fotografisao se sa doktorom Jankovićem

Legendarni ratni hirurg iz bolnice "Žica" u Blažuju Miodrag Lazić koji je lečio srpske borce za vreme rata u BiH, nalazi se u stabilnom stanju i nije na respiratoru, kako su objavili pojedini beogradski mediji, rečeno je Srni u Kliničkom centru u Nišu.

Pomoćnik generalnog direktora i direktor Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju Radmilo Janković je rekao Srni da doktor Lazić, koji je zaražen virusom korona, nije na respiratoru već prima samo kiseoničku suplementaciju, odnosno povremeno dobija kiseonik preko maske.

Janković je rekao da je za sada situacija pod kontrolom i da se nada da dalja invazivna terapija neće biti potrebna.

"Potpuna je neistina i dezinformacija da se on nalazi na aparatima", rekao je Janković.

On kaže da je juče u redovnoj viziti obišao sve pacijente na intenzivnoj njezi, uključujući i doktora Lazića, uz kojeg je proveo pola sata, porazgovarao sa njim i detaljno prekontrolisao terapiju.

"Razgovarali smo. On je jako dobro, raspoložen...Čak smo snimili selfi. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno", rekao je Janković.

On je dodao da doktor Lazić jeste zaražen virusom korona i ima promene na plućima koje ukazuju na pneumoniju, kao i da je dugogodišnji pacijent sa bronhijalnom astmom i da se zbog toga nadzire njegovo zdravstveno stanje 24 časa na intenzivnoj njezi.

Prema njegovim riječima, doktor Lazić trenutno zahtijeva samo kiseoničnu suplementaciju, odnosno povremeno dobija kiseonik preko maske, ali "nikakva invanzivna terapija kod njega još nije indikovana".

"Videvši i zapanjivši se vešću na društvenim mrežama da je Lazić na respiratoru, odmah sam pozvao da vidim da se nešto nije u međuvremenu iskomplikovalo, mada niko drugi ne bi mogao da ima tačnije informacije od mene. Čuli smo se, on je sasvim okej", naveo je Janković.

Jankoivć je rekao da je preno doktoru Laziću podršku koju je dobio iz Republike Srpske, gdje je spašavao živote tokom rata i čak i golim rukama masirao srce jednog srpskog ranjenika i tako ga vratio u život.

"On ima pristup društvenim mrežama i mislim da on to zna. Ali, ja sam mu lično to preneo juče kad smo se videli. On je jako dobro raspoložen, ali i ganut je podrškom koju dobija i od svojih kolega iz čitavog Kliničkog centra i Niša", rekao je Janković.

Šef Predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađen Cicović je rekao Srni da se Predstavništvo interesovalo za doktora Lazića, koji je puno pomogao Srbima u BiH tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata i da može da potvrdi da je legendarni ratni hirurg u stabilnom stanju.

Pismo podrške doktoru Miodragu Laziću iz Niša koji je obolio od virusa korona uputili su juče i članovi Udruženja Osmog odreda - Ilidža Specijalne brigade policije Republike Srpske.

I predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da je Srpska spremna da pomogne ratnom hirurgu Miodragu Laziću, koji je inficiran virusom korona, te se nada da će doktor, koji je u proteklom ratu u Srpskoj u ratnoj bolnici "Žica" u Blažuju spasio hiljade života, brzo ozdraviti.

Doktor Lazić /65/ je specijalizovao hirurgiju na VMA u Beogradu u tridesetoj godini i postao jedan od najmlađih hirurga. Radio je u Vojnoj bolnici u Nišu, a onda prešao na Hiruršku kliniku Kliničkog centra. Danas radi kao rukovodilac Urgentnog centra u Nišu.

Na poziv naroda Srpske Krajine u julu 1991. godine otišao je kao hirurg dobrovoljac i godinu dana radi u ratnim bolnicama u Dvoru na Uni, u Glini i Kostajnici. Sa borcima je učestvovao u prodoru koridora.

Kao dobrovoljac, u septembru 1992. godine, došao je u bolnicu Koran u Pale. Poslije mjesec dana, kao šef hirurške ekipe, došao je na Ilidžu i radio u ratnoj bolnici "Žica" u Blažuju.

Kao jedini hirurg za stomak i grudni koš radio je skoro dvije godine na prostoru najšireg ratišta Republike Srpske - pet opština sa više od 100.000 stanovnika. Sa nekoliko hirurga, ljekara opšte prakse i srednjeg medicinskog osoblja primjer je herojstva "ljudi u bijelom". Sećanja iz rata zapisao je u knjizi "Dnevnik ratnog hirurga", koju je objavila Novinska agencija Republike Srpske - SRNA.

Osim "Dnevnika", Lazić stiže da napiše i 16 stručnih radova i učestvuje na tri velika međunarodna kongresa, na kojima njegovi radovi izazivaju veliku pažnju stručnjaka. Godine 1994. dobio je zvanje primarijusa.

O doktoru Laziću snimljen je dokumentarni film "Dnevnik ratnog hirurga", autora Siniše Grabeža u produkciji Televizije Republike Srpske.

Za njegov rad u Republici Srpskoj, njegova svetost patrijarh Pavle ga je odlikovao Ordenom svetog Save. Nosilac je i niza drugih priznanja. Februara 1996. godine odlazi iz Srpskog Sarajeva u Niš.

Tada je rekao: "Odlazim sa tugom i setom. Ponosan sam što sam se borio i delio dobro i zlo sa herojskim narodom Srpskog Sarajeva. Tužan sam i slomljen zbog njihove tragedije".

