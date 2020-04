DETALJI NAJDUŽEG POLICIJSKOG ČASA: Kada se zatvaraju radnje, kada smete da prekršite zabranu i koji su termini za šetnju

U Srbiji za manje od 24 časa počinje najduži policijski čas do sada. Bićemo u kućama 60 sati. Kako će izgledati vikend pred nama?

Za razliku od prethodnih nedelja, ulice će biti prazne već od petka u 17 časova.

Tada na snagu stupa zabrana kretanja, koja će trajati celog vikenda: za sve građane Republike Srbije važi potpuna zabrana kretanja od petka u 17 časova do ponedeljka u 5 časova ujutru.

Građani stariji od 65 godina mogli su jutros, od četiri do sedam časova ujutru, da kupe neophodne namirnice u prodavnicama.

S obzirom na to da je zabrana kretanja produžena, građani kućne ljubimce mogu izvesti i u subotu i u nedelju od 8 do 10 sati ujutru, kao i svakog dana između 23 sata i jedan sat posle ponoći.

Šetnja može trajati 20 minuta, do 200 metara od mesta prebivališta.

foto: Ana Paunković

Bez obzira na zabranu kretanja, ukoliko građani osete bilo kakve tegobe treba da se jave u svoj Dom zdravlja u slučaju sumnje na korona virus i nikako ne treba da odlažu odlazak, a svakako neće biti sankcionisani ukoliko zbog toga napuste svoj dom.

Beograđani se već SPREMAJU za policijski čas od 60 sati

Prodavnice će raditi sutra do 15 sati, a nakon toga će biti zatvorene do ponedeljka. To je i razlog zbog kojeg su se i danas formirali ogromni redovi ispred pojedinih supermarketa.

Snimak koji je nešto posle podneva objavljen na društvenoj mreži Tviter najbolje opisuje brojčano stanje ljudi koji su čekali u redu ispred jednog supermarketa, a koji se pruža u nedogled.

Redić za Lidl.....idemoooo. Beograd 12.16h pic.twitter.com/Opfq8Y7fwE — Sasa Petra Mandrak (@SasaMandrak) April 9, 2020

Podsetimo, Vlada Srbije juče je saopštila da će nastaviti da sa najvećom pažnjom prati razvoj situacije u vezi sa virusom Kovid 19 i prilagođava sve mere, oslanjajući se isključivo na savete stručnjaka.

"Još jednom apelujemo na sve građane da se pridržavaju svih mera bez izuzetka, kako bismo svi zajedno, što pre iz ove bitke izašli kao pobednici", stoji u saopštenju vlade.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir