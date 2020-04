DANILO IMA SAMO JEDNU ŽELJU: Još je na Infektivnoj, poruke podrške stižu od svih

Ipak, lekari, kao i Danilova porodica i svi njemu bliski ljudi, uzdaju se da će njegova mladost i snaga značajno pomoći da što pre pobedi u borbi koju vodi. Danilo je, medicinskom osoblju priznao da jedva čeka da mu bude malo bolje da bi mogao da dalje lečenje nastavi u improvizovanoj bolnici na Beogradskom sajmu.

Šešelj: On je moje omiljeno kumče

Lidera SRS-a Vojislava Šešelja veoma je potresla vest da je Danilo na Infektivnoj jer mu je on, kako je više puta isticao u javnosti, omiljeno kumče.

- Sa Danilom nisam uspeo da pričam, ali sam se jutros rano čuo s predsednikom Vučićem da se raspitam za njega. Želim mom kumčetu da se što pre ratosilja tog virusa i ozdravi. Mene je ova vest jako potresla, a naročito činjenica da je na Infektivnoj klinici jer to znači da je ozbiljno. Ali uzdam se u njegovu mladost i u njegovu snagu - kaže šef radikala.

Vulin: On je poseban i jedinstven momak

I ministar odbrane Aleksandar Vulin poželeo je brz oporavak sinu predsednika, navodeći da za njega predaja nikad nije bila opcija.

- Danilo Vučić je jedinstven i poseban momak, ali ima i osobine koje deli sa ocem, nikada se ne odvaja od svog naroda, ne misli na sebe i nikada se ne predaje. Drži se, velika momčino, kao kada smo bili na Gazimestanu, nema nazad, brzo da pobediš zbog tvoje porodice, zbog tvoje Srbije - istakao je Vulin.

Vesić: Svaki dan je bio u „Areni“ od ujutru do uveče

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić podvukao je da Danilo nije štedeo sebe otkako je epidemija počela.

- Svaki dan je bio u „Areni“ od ujutru do uveče, pomagao je starijima od 65 godina na Vračaru donoseći im hranu i lekove, a do juče je delio pakete penzionerima. Davao je sve od sebe i nije se sakrio u kući kao mnogi drugi. Njegovi roditelji su ponosni na sina koji je pokazao karakter i kakav je čovek u ovo teško vreme kada je bio na pomoći onima kojima je podrška bila potrebna. Pobedi, Danilo. Možeš ti to! - naveo je Vesić.

Podsetimo, vest da je Danilo smešten u bolnicu u sredu veče objavio je predsednik Vučić na svom Instagram profilu. Njegovu poruku objavili su svi regionalni i svetski mediji.

Na svom nalogu na Instagramu Mihajlovićeva je napisala:

“Danilo će da izdržži. . . I ti ćeš da izdržiš. Svi smo uz Danilovu majku, Milicu i tebe. Sve će biti dobro i pobedićemo zajedno”, poručila je Zorana Vučiću uz poruke “prijatelj” i “podrška”.

Ksenija: Hvala svima!

Danilova majka Ksenija Vučić zahvalila se preko Tvitera svima koji šalju reči podrške njenom sinu.

- Još jedno veliko hvala od Danila za sve vas, divne i dobre koji mu želite samo najbolje! A od mene jedno ogromno izvinjenje što ne stižem ništa da lajkujem, ali mu telefonom pročitam svaku vašu poruku. Hvala! - napisala je ona.

(Kurir.rs/Agencije)

Kurir