ZARAZIO SE U PRODAVNICI U BEOGRADU: Pacijent iz Topole opisao užas koji je preživeo u borbi sa koronom

Među zaraženima korona virusom, koji leže na bolničkom lečenju u Kragujevcu je i Srđan Tošić (44). On nije bio u direktnom kontaktu sa inficiranim i sumnja da se zarazio u nekom od marketa u Beogradu.

"Prvo sam osetio malaksalost, a potom temperaturu koja me je lomila, nisam mogao da gledam niti da sedim, rasla je iz dana u dan, i tako šest dana dok me nisu primili u Topoli u Domu zdravlja. Dali su mi infuziju i diklofen injekciju, tad mi je bilo bolje, ali preko noći ponovo sam dobio temperaturu koja jednostavno lomi sve u meni, nisam mogao da gledam na oči. Imao sam upalu pluća, otežano disanje, temperatura varira od 37 do 39,4", objasnio je pacijent Srđan Tošić.

Ovaj čovek koji se oči u oči susreo sa zarazom, ističe da je imunitet najvažniji faktor i da od njegove jačine zavisi kako će se organizam izboriti.

"Ovde većina pacijenata kašlje, ja nisam kašljao. Izgubio sam miris i ukus, od pre par dana sam počeo da jedem i osećam. Dobijamo vitamine i neki lek protiv malarije. Kako dani prolaze, sve je lakše", rekao je Srđan.

Njegova supruga i sin su u kućnoj izolaciji u Topoli, Tošić virus nije preneo nikome i to je kako kaže najveća sreća.

"Srećom, na poslu su svi zdravi, supruga i sin takođe i najsrećniji sam zbog toga. Bitno je da nikome nisam preneo virus. Moji su u strogoj izolaciji, ljudi im donesu do vrata hranu i sve što im treba, daju račun, supruga plati, dezinfikuje i unese u dom", rekao je Srđan.

Tošić poručuje građanima Srbije da se čuvaju jer je virus opasan:

"Slušajte savete stručnih ljudi, ne pričaju uzalud da sedimo kod kuće i da budemo strpljivi, sve će proći. Čuvajte se".

On je iskazao zahvalnost svima koji su ga podržavali prethodnih dana za vreme bolničkog lečenja.

(Kurir.rs/Rina)

Kurir