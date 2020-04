Mozzart donirao više od milion dinara Opštoj bolnici u Ćupriji

Kada ovakvu pomoć dobijete u verovatno najtežem trenutku u kojem se naša bolnica našla do sada, onda znate da stvarno postoje ljudi velikog srca, koji su primer društvene odgovornosti. Veliko hvala Mozzart -u, rekao je v.d. direktora Opšte bolnice u Ćupriji dr Ivan Milojević

Kako bi podržala napore države, lekara i zdravstvenih radnika koji se danonoćno bore da sačuvaju svaki ljudski život u borbi protiv pandemije virusa korona, kompanija Mozzart izdvojila je 100.000 evra samo za pomoć bolnicama širom Srbije. U okviru tog paketa, više od million dinara regionalni lider industrije igara na sreću donirao je Opštoj bolnici u Ćupriji koja je jedno od žarišta pandemije.

Nakon donacije Kliničkom centru u Nišu i Opštoj bolnici u Ćupriji, sledi podrška bolnicama u Subotici, Valjevu, Kikindi, Novom Sadu, Novom Pazaru, Kraljevu, Kruševcu...

Prema poslednjim informacijama u Ćupriji ima više od stotinu zaraženih virusom korona, a ova ustanova sa gotovo 900 radnika pruža brojne zdravstvene usluge meštanima Ćuprije, ali i čitavog Pomoravskog okruga.

V.d. direktora Opšte bolnice u Ćupriji, neurolog dr Ivan Milojević, nije krio oduševljenje i zahvalnost zbog donacije, jer kako kaže velika je stvar da u vreme kada mnoge firme otpuštaju radnike, ova ustanova od Mozzarta dobija značajnu donaciju.

Kada ovakvu pomoć dobijete u verovatno najtežem trenutku u kojem se naša bolnica našla do sada, onda znate da stvarno postoje ljudi velikog srca, koji su primer društvene odgovornosti. Veliko hvala Mozzart -u, još uvek sam bez prave reči. U ovom trenutku je najbitnije to što ćemo moći adekvatno da se odbranimo i da zaštitimo naše sugrađane. Bolnica u Ćupriji se za sada nosi sa nedaćama, ali svakako će nam ova donacija omogućiti da nabavimo novu medicinsku opremu. Želja nam je da novu opremu iskoristimo pre svega za borbu protiv COVIDA, ali i da ona ostane za budućnost, za neka bolja vremena, jer moramo sačuvati naš zdravsteni sistem i kada sve ovo prođe, istakao je Milojević.

foto: Promo

Društveno odgovorni pristup za vreme pandemije, samo je nastavak Mozzartovog strateškog opredeljenja i nastavak niza akcija koje za cilj imaju unapređenje zdravstvenog sistema i obezbeđenje boljih uslova lečenja i boravak pacijenata u zdravstvenim institucijama.

I pre teške situacije koja nas je zadesila, smatrali smo da je zdravstvo oblast u koju treba posebno ulagati, ali smo sada smo još čvršći u tom uverenju. Znamo da je situacija u ćuprijskoj bolnici veoma teška i da je mnogo medicinskih radnika pozitivno na korona virus. Oni jesu heroji čitave nacije, ovom donacijom želimo da im izrazimo zahvalnost, ali i pružimo podršku i ohrabrenje da istraju. Svaka im čast na požrtvovanosti, a kompanija Mozzart je tu da kao i do sada bude solidarna i pomogne, rekao je direktor sektora korporativnih komunikacija u kompaniji Mozzart Borjan Popović.

Ova kompanija je za borbu protiv virusa korona donirala čak 400.000 evra u Srbiji, u šta je uključena i nabavka deset invazivnih respiratora, novčana pomoća za zdravstvene ustanove, a u toku je akcija pomoći penzionerima i socijalno ugroženim građanima širom Srbije i to u vidu nabavke i distribucije paketa sa najpotrebnijim životnim namirnicama. U saradnji sa Vojskom Srbije, televizorima su opremili privremenu bolnicu „Čair” u nišu i sve sigurne kuće u Srbiji, programeri iz IT sektora Mozzarta samoinicijativno su napravili veb-servis koji brzo i lako povezuje volontere i one kojima je pomoć potrebna i poklonili ga državi...

foto: Promo

Promo tekst

Kurir