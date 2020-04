LONČAR: Od prvog trenutka sam za potpunu obustavu kontakata i kretanja, to je jedini način da suzbijemo koronu

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je večeras da se od prvog trenutka zalaže za potpunu obustavu kontakata i kretanja jer je to, kako je objasnio, jedini način da se u potpunosti suzbije širenje epidemije Covid-19.

On je tako prokomentarisao preporuku struke za obustavu kontakata i kretanja, naročito naredne nedelje.

"Pokušavamo na sve načine da ljudima ne pravimo pritisak, ali videli ste kako to izgleda na ulicama, u parkovima... Onda kad prođe 7 do 10 dana sve se to odslikava u podacima u broju pozitivnih, onih u bolnici, na respiratoru. To je direktna posledica takvog ponašanja", naveo je ministar za RTS.

Na konstataciju da je takozvana kriva u broju zaraženih "zaravnjena", kako kažu epidemiolozi, Lončar je kazao da "sva borba zdravstvenih radnika i ono kroz šta prolaze", kao i svaki pozitivan, i onaj na respiratoru, "nije vredno toga da se oglušimo o mere i preporuke".

"Apelujem na odgovornost i izolovanje od socijalnih kontakata. Svako od nas može toliko da uradi za sebe, svoju porodicu i za sve druge", poručio je Lončar.

Lončar je izrazio zahvalnost predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću za to što je, kako je naveo, pomogao da se sačuva državno zdravstvo, "i pored nekih pritisaka kojima je bio izložen". Takođe, zahvaljujući njegovim kontaktima obezbeđena je oprema u dovoljnim količinama tako da možemo da pružamo pomoć ljudima, dodao je Lončar.

Kada je reč o prebukiranosti zdravstvenih centara širom zemlje, Lončar je rekao da se sistem brzo prilagođava.

"U sadašnjim bolnicama, kliničkim centrima i privremenim bolnicama prostora ima još malo. Ali, sledeće što činimo je nova bolnica, to je Institut za ortopediju na Banjici kao i bolnica u Leskovcu", zaključio je ministar.

