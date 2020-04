SKENER JE POKAZAO OBOSTRANU UPALU PLUĆA: Ispovest Kruševljanina, prvog izlečenog u Rasinskom okrugu od virusa korona

Nije siguran kako je zaražen virusom korona, ali zna sigurno šta će uraditi kada 17. aprila bude izašao iz izolacije: poljubiće suprugu i otići na kafu! Ovo je prvo što je rekao Dejan Gavrilović(54), prvi pacijent izlečev od KOVID-19 u Kruševcu.

Veruje da će dobro upamtiti taj 20. mart kada je primljen na Infektivno odeljenje Opšte bolnice i kada mu je, dva dana kasnije, stigla potvrda da je pozitivan na KOVID-19. Gavrilović je bio u drugoj “turi” pacijenata kod kojih je 22.marta registrovan korona – virus na teritoriji okruga.

- Bilo mi je loše jedno 7-8 dana, već sam pre toga bio rovit, a rovit sam i otišao u inostranstvo na put, na dva dana - svedoči izlečeni Kruševljanin Dejan Gavrilović.

- Tada je važio protokol kontaktiranja epidemiologu po povratku u Srbiju, što sam i ispoštovao. Međutim, bilo mi je jako loše. Tempratura se kretala od 37 do 38,39 stepeni. Bio sam malaksao. Kada sam došao u bolnicu, odmah su me zadržali. Skener je pokazao obostranu upalu pluća. Krenulo se sa lečenjem. Vrlo brzo sam odreagovao dobro na terapiju. Posle nekoliko dana prebacuju me za KC Niš, ali nisam zadržan. Procenili su da mi je bolje i otpušten sam kući.

Prva dobra vest stigla je 1.aprila i na sreću, nije bila šala iako je datum bio takav: drugo testiranje dalo je negativne rezultate. Potom je 48 sati kasnije, testom potvrđeno da je Dejan Gavrilović i zvanično, prvi izlečeni pacijent u Rasinskom okrugu.

Veliku zahvalnost, kaže, duguje lekarima i medicinskim sestrama. Medicinari su bili požrtovani, trudili su se, lečili, bodrili bolesnike 24 sata.

- Ono što me je najviše pogodilo bila je vest da je Kruševljanin Đ.B, u 41.godini, preminuo - priča nam Dejan.

- Znali smo se od ranije i bili zajedno u sobi. Sve se činilo da će biti dobro. On je bio izuzetno pozitivan i vedar čovek, baš smo slični. Pre nego što su nas transportovali za KC Niš pričali smo, kroz šalu, da treba i tamo da budemo zajedno, “da nas Nišlije ne pojedu”. Njega su zadržali na lečenju, kao teži slučaj, a za mene su procenili da mogu da nastavim kućno lečenje. Kada sam čuo šta se dogodilo kasnije, nisam mogao da verujem. Čovek koji se samo par dana pre toga šalio, više nije sa nama...

Gavrilovićeva porodica, supruga i dvoje dece, studenti od 22 i 25 godina, su u drugom delu kuće, odvojeni. Oni su odlično i jedva čekaju da svi ponovo budu zajedno.

- Telefonom igramo igrice, najviše “Ne ljuti se čoveče”- kaže nam Dejan.

- Onda se “raspravljamo” ko vara u igri. Svi smo pozitivni, takav duh i vlada u našoj porodici. Nadam se da svima nama dolaze bolji dani i da ćemo pobediti ovu epidemiju.

KOVID U OKRUGU

KAKO su “Novosti” ranije danas objavile, u Rasinskom okrugu potvrđeno je 108 slučajeva korona virusa, od čega u Kruševcu 78. Smrt desetoro ljudi iz Kruševca i Varvarina dovodi se u vezu sa KOVID-19.

(Kurir.rs/Novosti)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir