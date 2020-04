TIODOROVIĆ: Iza Vaskrsa pad epidemije! A onda se pohvalio: Zbog ove odluke Niš više nije u VRHU ŽARIŠTA!

- Imamo 149 pozitivnih u KC, u tzv. kovid 19 bolnici, 19 ih je na respiratoru, to je težak broj, to su pacijenti koji se bore za život, i 36 ih je u kućnoj izolaciji, a to su samo trudnice, invalidi, hronični bolesnici, ostali svi idu u covid bolnice, objasnio je Tiodorović.

Čair je pun, spremaju se nove zgrade za preuzimanje bolesnika, otkriva on, a spema se i hotel Nais i dve sale u škola Duško Radović i Mika Antić, gde će biti oko 500 lakših, a pozitivnih bolesnika.

- Cela Srbija sada šalje prema nama, da bi mogli izdržati danas ili sutra ćemo završiti sa opštom bolnicom u Leskovcu, i tu će biti covid bolnica sa 200, 220 kreveta, da se tu smesete iz onih gradova bližim Leskovcu. Situacija je pod kontrolom, ali ne smemo da se opustimo.Biće više testiranja i priliva pacijenata, zaražavanje je prisutno, i moramo da se gvozdenom disciplinom držimo onog što je propisano u ovom produženom policijskom času - kazao je epidemiolog.

Kaže i da je Niš među prvima koji je uveo rigrozne mere i zatvorio kafiće među prvima, i da je dokaz ispravne odluke to što više nije u vrhu žarišta.

Uvođene policijskog časa je korisno jer je dan kao majski, i mamio bi sve napolju.

- Očekujemo da iza Vaskrsa ova epidemija krene silaznom putanjom, da kada uđemo u maj sa uv indeksom oko 5 računamo na potpuni kontrolu, zaključio je on.

