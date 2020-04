SLEDI NAM VREMENSKA KLACKALICA! Od 2 do 25 stepeni! Evo i kakvo vreme čeka Srbiju za Vaskrs!

Proteklih dana smo se navikli na prolećno vreme, mada zbog policijskog časa baš i nismo imali prilike da uživamo u njemu, ali ako vam je za utehu, pre i za vreme uskršnjih praznika nas očekuje još jedan vremenski rolerkoster, te smenjivanje toplijih i hladnijih perioda, a biće povremeno i - kiše.

Prema najavama meteorologa pred nama je sedmica sa poprilično promenljivim vremenom.

- U subotu će u Srbiji biti sunčano i toplo vreme, povremeno uz malu do umerenu oblačnost, sa najvišom temperaturom od 20 do 24 stepena. Vetar će biti slab do umeren, severni i severozapadni, a jutarnja temperatura će se kretati od 2 do 9 stepeni. U nedelju i ponedeljak preovlađivaće sunčano i toplo vreme, u većini mesta sa dnevnom temperaturom iznad proseka, od 22 do 25 stepeni - rekli su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ).

U utorak nas očekuje prolazno naoblačenje sa kišom, osetnim padom temperature i umerenim do jakim severnim vetrom koje će ujutru zahvatiti severne i zapadne, a tokom prepodneva i ostale predele Srbije.

- Od srede suvo sa dužim sunčanim intervalima, u sredu sa temperaturom oko prosečnih vrednosti, a zatim ponovo postepeno toplije - dodaju iz RHMZ.

Kratkotrajno zahlađenje doneće sa sobom i opasnost od prizemnog jutarnjeg mraza jer će minimalne temperature biti oko i ispod nula stepeni.

- Vreme će se stabilizovati u sredu, biće prohladno ali se već od četvrtka očekuje porast temperature te nas očekuje period lepog i toplog vremena za praznik - ističe meteorolog Đorđe Đurić.

Dakle, od narednog četvrtka ponovo nas očekuje pretežno sunčano i suvo prolećno vreme. Tokom noći biće nešto svežije, a maksimalne dnevne temperature kretaće se od 14 do 22 stepena.

Za Uskrs ostanite kod kuće

Prema prvim najavama meteorologa za predstojeći praznik očekuje se sunčano i toplo vreme u celoj zemlji. Ipak, nemojte da planirate okupljanje i proslavu Uskrsa, jer je na snazi i dalje vanredno stanje zbog suzbijanja širenja epidemije korona virusa.

- Porast temperature će se nastaviti, te nas i za vikend, za vreme praznika očekuje sunčano i toplo vreme sa prolećnim temperaturama od oko 20 stepeni – ističe Đurić.

Kako je navedeno na zvaničnom sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda i u Beogradu se za Uskrs očekuju temperature od oko 20 stepeni, s tim što je prema najavama u nedelju, moguća i kratkotrajna kiša praćena grmljavinom. Dok će već u ponedeljak temperatura ponovo preći 20. podeok.

Slične temperature za predstojeći praznik očekuju se kako na jugu tako i na severu naše zemlje. Prema prognozama minimalna temperatura u Nišu biće oko 10 stepeni, dok će maksimalna dnevna iznositi 22 stepena.

U Novom Sadu će prema prognozama minimalna dnevna temperatura za vreme praznika biti oko devet stepeni, dok će živa na termometru u najtoplijem delu dana dostići 20. podeok.

