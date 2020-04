DR KON OPISAO ZASTRAŠUJUĆI SCENARIO: Da nismo preduzeli mere došlo bi do EKSPLOZIJE i sve bi bilo gotovo za šest nedelja

Stručnjak navodi da se u svetu pokazalo da u takvim uslovima dolazi do kolapsa zdravstvenog sistema u “začaranom krugu” sa velikim brojem zaraženih među zdravstvenim radnicima

Da u Srbiji nisu preduzete stroge mere sve bi bilo gotovo za šest nedelja, sa ogromnim brojem zaraženih i hospitalizovanih pacijenata, rekao je epidemiolog Predrag Kon na konferenciji za medije u Palati Srbija povodom epidemije virusa korona.

- Da nisu preduzete mere to ne bi bio srpski već neki iks scenario. Ne mogu da tvrdim da bi bio scenario Italije, Španije ili neke druge zemlje. To bi bilo eksplozivno bez bilo kakve sumnje. To znači da bi se sve završilo za 6 nedelja sa ogromnim brojem zaraženih, pa onih koji traže bolničko lečenje i onih koji moraju na respiratore – kazao je doktor Kon i naglasio da nijedan sistem u svetu nije izdržao ovaj scenario.

Stručnjak navodi da se u svetu pokazalo da u takvim uslovima dolazi do kolapsa zdravstvenog sistema u “začaranom krugu” sa velikim brojem zaraženih među zdravstvenim radnicima.

- Imali smo sreće sve to da vidimo u Italiji i na početku u provinciji Hubej – kazao je Kon.

Epidemiolog je najavio da će tokom leta, na reprezentativnom uzorku, biti urađeno ispitivanje kako bi se utvrdilo kakav je imunitet populacije.

Naveo je da struku "ne buni" mnogo toga oko virusa, ali se ne zna šta će biti tokom leta i da li će virus opstati.

Kad se sve vrati u normalu, najosetljivije grupe biće, kaže, stariji i deca.

