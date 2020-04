ŠKOLA BI MOGLA DA POČNE U JUNU: Ministar Šarčević otkrio plan za nastavak školske godine

Ministar prosvete, Mladen Šarčević, rekao je za TV Prva da bi deca u školske klupe mogla da se vrate početkom juna. Takođe je naglasio da će se online nastava emitovati i tokom prolećnog raspusta.

- Ja sam više pristalica toga da idemo na sigurno, ali nisam epidemiolog. Ako se deca vrate u školu, kritični su ljudi koji njima predaju. Jedni druge mogu da zaraze. Zato nisam voljan da se taj povratak u školske klupe desi brzo - rekao je Šarčević.

- Ako kažemo da će ceo april biti tvrd sa virusom, ostaje nam ceo maj da se situacija stabilizuje. Za to vreme ćemo raditi nastavu na daljinu. I dolazimo do toga da će se po najlošijem scenariju deca u školu vratiti početkom juna. Tako nam ostaje mesec dana, da do kraja juna završimo sve, celu školsku godinu, zaključno sa malom maturom - rekao je ministar.

(Kurir.rs/Novosti online)

